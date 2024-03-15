الحق اشتري شبكتك دلوقتي .. أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-3

أسعار الذهب فى مصر اليوم، يبحث العديد من المواطنين في مصر اليوم عن أسعار المعدن الأصفر لأنه رغم كل الظروف المحيطة يظل هو الإختيار الأول للمصريين في حالات الزواج أو حتى في المناسبات كهدايا قيمة أو حتى في الإستثمار والتي تستمر ولا تنقطع لذلك فالجميع يبحث دائما عنه وخصوصاً عيار 21 فتابعونا لنتعرف على المزيد في السطور القادمة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

نعرض إليكم هنا أسعار الذهب الحالية في السوق المصرية كالتالي:

الجنيه الذهب يهبط إلى 23760 جنيه مصري.

الذهب عيار 24 يهبط إلى 3394 جنيه مصرى.

الذهب عيار 21 يهبط إلى 2970 جنيه مصري.

الذهب عيار 18 يهبط إلى 2546 جنيه مصري.

الذهب عيار 14 يهبط إلى 1980 جنيه مصري.

سعر الذهب العالمى

التضخم الأمريكي يعتبر هو السبب الرئيسي في انخفاض سعر الذهب، فقد حوالى 24 دولار من قيمته حتى وصل إلى مستوى منخفض بالنسبة إلى آخر ثلاث دورات بعد ارتفاع استمر لمدة طويلة وهى تسع جلسات متتالية وصل فيهم سعر المعدن الأصفر إلى أعلى قيمة في تاريخه فسجل سعر الذهب عالمياً نحو 2167 دولار للأونصة حسب آخر تحديث لوكالة بلومبرح

مميزات وعيوب الذهب عيار 18 من مميزاته أنه :

لامع لمعان جيد.

متوسط اللون الذهبي.

أكثر الأنواع اقتصادية

يعتبر سعره مناسب لأغلب الفئات.

ملائم جدا للصناعات المميزة وجيد في التشكيل.

الذهب الأعلى مصنعية حيث يحتوى على 75٪ ذهب خالص.

ومن عيوبه رغم المميزات السابق ذكرها عن الذهب عيار 18 إلا أنه يمتلك العيوب أيضاً وهى :

معرض للتلف.

مكلف نسبياً.

وإلى هنا انتهت مقالتنا وللمزيد من المعلومات تابعونا