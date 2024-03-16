“قزح يحاول اخضاع صابر”.. موعد عرض مسلسل المداح 4 اسطورة العودة ومواعيد الاعادة عبر قناة MBC مصر

موعد عرض مسلسل المداح 4، الالاف من عشاق اعمال الاكشن والرعب يبحثون عن موعد عرض مسلسل المداح 4 الذي يعد واحدا من اشهر المسلسلات التي أصبحت مرتبطة بشهر رمضان، حيث يدور مسلسل المداح 4 حول الحرب الشرسة التي يشنها الجن على الشيخ صابر المداح في محاولة منهم لاخضاعه لهم، ويشهد “جوجل” معدلات بحث متزايدة حول مواعيد عرض مسلسل المداح ومواعيد الاعادة.

موعد عرض مسلسل المداح 4

وقد أعلنت قناة mbc مصر عن موعد عرض مسلسل المداح 4 منذ بداية الشهر الكريم، ومن الملاحظ أن مواعيد العرض لم تختلف عن الاعوام الماضية، حيث يعرض المسلسل في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر وذلك عبر قناة MBC مصر، فيما تعاد في تمام الساعة 11:00 مساءً على قناة MBC مصر 2، والساعة 4:00 عصر اليوم التالي، وقد تصاعدت الاحداث في الحلقات الماضية بشكل غير متوقع.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المداح

والآن نقدم لكم تردد القنوات الناقلة لمسلسل المداح 4 الذي يشهد هذا الموسم الكثير من الاحداث المشوقة، مثل عودة الجنية مليكة والتي تقوم بدورها النجمة سهر الصايغ، وتجسيد الفنان فتحي عبد الوهاب لدور الشيطان قزح، كما ينضم إلى بطولة المسلسل الطفل يوسف نجل الفنان حمادة هلال،وقد شهدت الحلقات السابقة قتل عائشة لطفلتها عن طريق ذبحها وطبخها واكلها بعد زيارة قزح لها، وبعد ذلك يتم القبض عليها وتسليمها للشرطة ليزورها الشيطان مجددا في الحجز ويخبرها أن طفلتها تريدها، لتقوم عائشة بشنق نفسها، واليكم تردد قناة mbc مصر الناقلة للمسلسل:

تردد القناة: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

أو:

تردد القناة: 11919.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

من خلال السطور الماضية يمكنك معرفة موعد عرض مسلسل المداح 4 الذي يعد واحدا من أشهر المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان، وبفضل نجاح الاجزاء السابقة تم عمل جزء جديد منه يعتبر هو الاقوى حتى الآن، فالجن يشن حرب قوية للأخذ بالثأر من صابر.