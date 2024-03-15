تعرف على قرعة دوري أبطال أوربا بين الـ 8 الكبار.. مواجهة نارية تجمع ريال مدريد ومانشستر سيتي تابع جدول الفرق

تم اليوم الجمعة سحب قرعة دور الثمانية والدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، والتي قام بسحبها نجم تشيلسي الإنجليزي المعتزل اللاعب النيجيري جون أوبي ميكيل، وقد أسفرت القرعة عن المباريات التالية:

تعرف على مواجهات ومباريات دوري أبطال أوربا

تشهد مواجهات الفرق الثمانية الكبار بدوري أبطال أوربا كل ما يلي:-

– أرسنال الإنجليزي سيواجه بايرن ميونخ الألماني.

– أتلتيكو مدريد الإسباني سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني.

– ريال مدريد الإسباني سيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي.

– باريس سان جيرمان الفرنسي سيواجه برشلونة الإسباني.

أقرا أيضا الهلال السعودي يدخل التاريخ بالوصول لعدد 28 إنتصار بعد الفوز على الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

تعرف على مواعيد مواجهات دوري أبطال أوربا

ستقام مباريات ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوربا في 9 و10 أبريل على ملاعب أرسنال وأتلتيكو وريال مدريد وباريس سان جيرمان، أما مباريات إياب دور الثمانية فستقام بعد أسبوع في 16 و17 أبريل على ملاعب بايرن ميونخ ودورتموند ومانشستر سيتي وبرشلونة.

فيما يتعلق بقرعة الدور قبل النهائي، فتم تحديد أن الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد ودورتموند سيلعب ضد الفائز من مباراة سان جيرمان وبرشلونة، وسيلعب الفائز من مباراة أرسنال وبايرن ميونخ مع الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

موعد الدور نصف النهائي والنهائي ببطولة أبطال أوربا

ستقام مباريات ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوربا في 30 أبريل و1 مايو، وستقام مباريات إيابها بعد أسبوع في 7 و8 مايو.

وأخيرًا، سيستضيف ملعب ويمبلي في لندن المباراة النهائية للبطولة القارية الأوربية في الأول من يونيو القادم 2024.

هذا وسينتظر الملايين من عشاق كرة القدم بدء دور الثانية بدوري أبطال أوربا والذي يضم الأندية الأكبر والأعرق في القارة العجوز، وكيف لا والنادي الملكي ريال مدريد بالبطولة وهو النادي الأكثر حصدا للألقاب في العالم كله والذي لعب له الأسطورة رونالدو، ومعه بالبطولة أيضا برشلونة النادي الذي كان ولا يظل يقدم متعة كرة القدم الحقيقية ويضم نخبة من أفضل النجوم.

بالإضافة إلى ما سبق هناك نجم إنجلترا وصاحب الأرقام القياسية خلال الفترة الأخيرة مانشستر سيتي والذي سيواجه العملاق ريال مدريد، والعملاق الألماني بايرن ميونخ والذي سبواجه أرسنال الإنجليزي، والمواجهة الفرنسية الأسبانية بين كل من باريس سان جيرمان وبرشلونة، وأخيرا مواحهة ثلث الفرق الأسبانية المتا÷لة لدور الثمانية أتليتكو مدريد مع بروسيادورتموند.