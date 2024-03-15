هنا رابط وخطوات تسجيل التوجيهي المنزلي الأردن 2024 + الشروط والمستندات

تقدم وزارة التعليم في الأردن نظام تسجيل التوجيهي المنزلي لمساعدة الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مستوى مميز في تحسين مستواهم، وهذا من حرص الوزارة على مساعدة الطلاب في تحقيق أهدافهم، ويمكنك الطلاب من التسجيل في التوجيهي المنزلي من خلال الدخول على المنصة التي حددتها الوزارة ليتمكن الطالب من إدخال بيناته وإرفاق المستندات المطلوبة ليتمكن بعد ذلك من التسجيل، ومن خلال الأسطر التالية نوضح تفاصيل التسجيل في التوجيهي المنزلي.

تسجيل التوجيهي المنزلي الأردن

يمكن للطلاب التسجيل في التوجيهي المنزلي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للتسجيل. سجل الدخول باستخدام حسابك على الموقع. اختر خدمة “امتحانات إعادة التقييم”. حدد الامتحان الذي ترغب في إعادة تقييمه. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية التسجيل.

شروط التوجيهي المنزلي الأردن 2024

كما وضعت الوزارة عدة معايير للطلاب المسموح لهم بالتسجيل في التوجيهي المنزلي، وهم الذين توافر فيهم التالي:

يُسمح للطلاب الذين درسوا خططًا دراسية جديدة ويرغبون بتحسين معدلهم الدراسي.

يُسمح لجميع الطلاب النظاميين بالتسجيل في التوجيهي المنزلي، سواء كانوا في المدارس الحكومية أو الخاصة.

يُسمح لطلاب المدارس الخاصة الجدد بالتسجيل في التوجيهي المنزلي.

يُسمح للطلاب الذين لم يتمكنوا من إكمال متطلبات النجاح في السنة الدراسية الحالية بالتسجيل في التوجيهي المنزلي.

مستندات تسجيل التوجيهي المنزلي الأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن الوثائق المطلوبة للتسجيل في امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” للعام الدراسي 2024، وتختلف هذه الوثائق للطلاب النظاميين حسب نوع المدرسة التي يلتحقون بها:

أولا: الطلاب النظاميون في المدارس الحكومية:

صورة لبطاقة الهوية الشخصية أو جواز السفر للمواطن الأردني.

رسوم التسجيل: 20 دينار أردني.

صورتان حديثتان لشخصين مطابقتان للصورة الشخصية بحجم 4*6.

ثانيا: الطلاب النظاميون في المدارس الخاصة:

صورة لبطاقة الهوية الشخصية أو جواز السفر للمواطن الأردني.

رسوم التسجيل: 50 دينار أردني.

صورتان حديثتان لشخصين مطابقتان للصورة الشخصية بحجم 4*6.

كما يضاف إلى ذلك الوثائق التالي:

صورة موثقة من جواز سفر الأجانب أو صورة مصدقة لبطاقة هُوِيَّة أبناء الأردنيات.

كشف علامات أو شهادة بإحدى الصيغ الآتية:شهادة العاشر ناجح للأردنيين بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل.

شهادة الثالث إعدادي أو ما يعادلها ناجح لسنة 1989 فمَا قبل للأردنيين.

شهادة الثاني الثانوي ناجح (مدرسي) أو ما يعادلها لجميع الجنسيات.

كما عليك بسرعة تسجيل التوجيهي المنزلي حيث أعلنت الوزارة أن التسجيل سكون متاحا من صباح يوم الإثنين 11 مارس 2024.