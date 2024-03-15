ضيوف رامز جلال الحلقة 5 …. مين هو ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة 5 ومواعيد عرضه على قناة mbc مصر

يبحث عدد كبير من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات التعرف على ضيوف رامز جلال الحلقة 5، البرنامج الذي استطاع أن يخطف أنظار الملايين لما فيه من أحداث ومواقف مشوقة ومثيرة، وعلى غير المعتاد هذا العام قرر رامز جلال أن يظهر لضحاياه وجهاً لوجه ويقوم بتنفيذ المقلب، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على ضيوف رامز جلال الحلقة 5….

ضيوف رامز جلال الحلقة 5

وكالعادة في نفس التوقيت يومياً تشهد محركات البحث زيادة مستمرة عن ضيوف رامز جلال الحلقة 5، الذي أصبح البرنامج الأول في مصر والوطن العربي لما فيه من أحداث شيقة وممتعة، إلا أن قناة mbc مصر لم تعلن عن اسم الضيف إلا قبل دقائق معدودة من بداية الحلقة، إلا أن الجميع يتوقع أن يكون الفنان الشعبي حسن شاكوش وزوجته هما ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 5 .

وكانا الفنان محمد لطفي ومحمد شاهين هم ضيوف حلقة رامز جلال الحلقة 4، حيث أكد رامز في بداية الحلقة أنهما على خلافات منذ فترة طويلة، وهذا ما جعل رامز حريص على جمعهما وتصفية الخلافات بينهما، وبالفعل كتب رامز على صفحته الرسمية بالأمس عقب إنتهاء الحلقة ونشر صورة تجمع بين محمد لطفي ومحمد شاهين وكتب عليها “مع الأعداء اللي طلعوا من عندي أصدقاء”.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر رمضان 2024

يُعرض برنامج رامز جاب من الاخر على قناة mbc مصر في تمام الساعة 06:10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 07:10 مساءً بتتوقيت السعودية، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 12:00 صباحاً على قناة mbc كما يمكنكم مشاهدة الحلقة بعد انتهاءها على منصة شاهد.