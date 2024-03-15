“منصة مظلتي” رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات

بعدما أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن تخصيص رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن هذا الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة السيدات وكبار السن، وأكدت الوزارة إلى أنه يوجد كشوفات أخرى ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها تباعاً، وإليكم التفاصيل……

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حيث صرح وزير الغمل والشؤون الإجتماعية بالعراق إلى أن الوزارة خصصت رابط للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، لمساعدة عدد كبير من المستفيدين وتجنب الإزدحام والتكدس، وأشار خلال حديث له على قناة “العراق” الفضائية أن الحكومة العراقية تسعى دائماً على تقديم يد مد العون والمساعدة لعدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية، وأكد أنه يمكن لأي مواطن التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية والاستفادة من الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة ، وبعد التقديم يمكن للمواطن الإستعلام عن حالة طلبه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي .

أو الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

حمل الكشوفات الموجودة أمامك.

ثم ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات.

في حالة العثور على اسم المستفيد يرجى التأكد من تاريخ الميلاد ومطابقته.

أما في حالة أنك لم تعثر على اسم المستفيد فيرجى متابعة الكشوفات التالية .

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024