“شهر مارس” رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي  

يمكن التعرف على الأسماء الجديدة عن طريق رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 باستخدام الرقم القومي، وذلك بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن تطبيق زيادات على أصحاب معاشات تكافل وكرامة، وذلك مع اقتراب شهر رمضان، هذا بالطبع جعل عدد كبير من المواطنين يبحثون عن هذا الرابط للاستعلام من خلاله، وحسب ما جاء في بعض التقارير أن خلال سنة واحدة زاد عدد زيادات تكافل وكرامة بنسبة 55% من قيمة المعاش.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

اليكم رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 باستخدام الرقم القومي كما يلي:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

إدخال الرقم القومي الخاص بالشخص المتقدم للحصول على هذا المعاش.

انقر بعد ذلك على أيقونة “الاستعلام”.

سوف تظهر أمامك على الشاشة جميع التفاصيل الخاصة بالمعاش.

بالإضافة إلى ذلك ستظهر أمامك الشروط اللازمة التي من بينها الحالة الصحية وغيرها.

حيث في حالة كانت السيدة المتقدمة حامل ستحصل على كارت متابعة لمدة 3 أشهر في أي مستشفى حكومي، أو وحدة طبية.

وبعد ولادتها يمكنها المتابعة مرتين فقط في السنة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة مارس 2024

إن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة يتم تفعيله حيث أن هناك الكثيرون لا يعرفون شروط صرف الدعم، لذا قد يتفاجئوا عندما يجدون أنهم ليس من ضمن المستحقين لصرف معاش تكافل وكرامة، ولذا ينبغي توفر الشروط الآتية قبل التقديم: