“سجل من هنا” رابط تقديم مسابقة 18 ألف معلم 2024 المؤهلات المطلوبة للتسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية

رابط تقديم مسابقة 18 ألف معلم 2024 يعد من أكثر الموضوعات التي تشغل بال ملايين الشباب داخل جمهورية مصر العربية، حيث يرغبون في التعرف على التخصصات المطلوبة ومواعيد التقديم، وكيفية التسجيل وفي السطور التالية نوضح لينك وخطوات التسجيل وجميع التفاصيل الخاصة بهذا الشأن.

رابط تقديم مسابقة 18 ألف معلم 2024

في الفترة الأخيرة يزداد البحث عن رابط تقديم مسابقة 18 ألف معلم 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية عن العديد من التخصصات المطلوبة، كما أعلنت عن رابط التسجيل والخطوات اللازمة لذلك، حتى تسهل التقديم على هذه الوظائف بشكل إلكتروني، وتتلخص الخطوات فيما يلي:

في البداية يجب زيارة الصفحة الرئيسية لبوابة الوظائف الحكومية مصر .

ثم انقر على زر كتابة الوظيفة المناسبة.

بعدها اختر وظائف التربية والتعليم.

ثم حدد المحافظة التابع لها.

قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام.

ثم اضغط على زر تقديم الطلب.

وبعدها اختر تأكيد التسجيل.

ثم سجل كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

بعد الانتهاء انقر على زر مجموعة وظيفية.

ثم سجل المؤهل الحاصل عليه.

التخصصات المطلوبة في مسابقة 18 ألف معلم

بعد أن وضحنا خطوات ورابط تقديم مسابقة 18 ألف معلم في جمهورية مصر العربية، يجب أن نشير إلى أن عدد التخصصات المطلوبة في مختلف مدارس الجمهورية كبير ولهذا يلزم 18000 معلم لسد هذه التخصصات، ويجب أن يكون المتقدمون من خريجي كليات التربية العام أو كليات التربية الأساسية أو كلية تربية العلوم أو الحاصلين على الدبلومة التربوية، كما أكدت الوزارة أن هناك العديد من التخصصات المطلوبة من كليه الآداب مثل التاريخ والجغرافيا وغيرها، وعلى جميع الشباب الراغبين في التقديم بهذه المسابقة أن يقومون بتجهيز الاوراق والمستندات اللازمة، ولا يزال باب التسجيل مفتوحاً حتى هذه اللحظة.