كشوف مظلتي الجديدة .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة عبر موقع مظلتي بحث pdf

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة يترقب عدد كبير من الأشخاص نزولها، وخاصة أن نزول الوجبة السابعة قد اقترب، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أشهر البرامج التي تقدم مبالغ مادية إلى الأسر المستحقة للدعم في العراق، لذلك تم إطلاق منصة مظلتي التي يمكن من خلالها متابعة موعد نزول الدعم، وهل تم قبول طلبك بالحصول على الدعم أم لا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

يمكنك عزيزي المواطن من معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بشكل إلكتروني من خلال منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، وهذا من خلال السير على الخطوات التالية:

الولوج مباشرة إلى منصة مظلتي .

النقر على خيار “الاستعلام عن كشوفات بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”.

إدراج البيانات المطلوبة من اسم ورقم هوية وطنية.

قم بتحديد الدفعة السابعة في الرعاية الاجتماعية.

حدد المحافظة التابع لها.

في النهاية قم بالضغط على زر “الاستعلام”.

ستظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة لاستعلامك.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

هناك عدد كبير من الأشخاص قد يشعرون بالحزن عند عدم وجود اسمائهم من ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ولكن من الممكن أن يكون هذا بسبب عدم استيفائه للشروط، وهذه الشروط كما هي متمثلة على النحو التالي: