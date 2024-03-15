“مُتــــاح هُنــــا“ أسباب حذف المهنة من بطاقة التعريف الوطنية 2024 في تونس

انتشرت بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن أنه سوف يتم حذف المهنة من بطاقة التعريف الوطنية بتونس مما تسبب في إثارة الجدل لدى جميع المواطنين وأصبح الجميع يتساءل حول مصداقية ذلك الخبر وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

حذف المهنة من بطاقة التعريف الوطنية

وفقا لما نص عليه القانون الجديد لعام 2024 أنه سوف يتم حذف كل من المهنة الخاصة بالمواطن من بطاقة التعريف الوطني واسم الزوج، ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أن البطاقة سوف تضمن مجموعة من التعليمات ومنها:

عنوان السكن الخاص بالمواطن.

مدة سريان البطاقة.

رقم بطاقة التعريف الوطني.

جنس المواطن.

اسم أم المواطن واللقب الخاص بها.

سوف تضم أيضا اسم المتقدم واللقب الخاص به بالإضافة إلى اسم الأب واسم الجد، وسوف يتم كتابة تلك الأسماء باللغة العربية واللغة اللاتينية.

تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم.

الإمضاء الخطي.

سبب حذف المهنة من بطاقة التعريف الوطني

يعتقد الكثير أن حذف المهنة من بطاقة التعريف الوطني يعني أنه لا يعد يوجد اهتمام بتلك المهنة داخل الدولة، ولكن في الحقيقة وذلك ما أوضحته بعض المصادر أن حذف المهنة كان بطلب من مجموعة من النشطاء وذلك من أجل التعامل بحرية في المجتمع وتجنب فكرة الخوف من أن تتعرض لفقد الوظيفة الخاصة بك بسبب وظيفتك ومركزك داخل الدولة، كما ذكرت مصادر أخرى أن الكثير من الدول المتقدمة لا تقوم بإضافة الوظيفة في بطاقة التعريف الوطني وأن ذلك سوف يتم من أجل القضاء على الرشوة واستغلال المناصب، ولكن قام أحد المواطنين بالرد من أنه يمكن التعرف على الشخصيات المهمة من خلال سيارتهم وملابسهم.