“خلاص هانت” موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024 بالزيادة الجديدة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024،خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم والحالة الاقتصادية التي يمر يها عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، ويتحدث الكثير عن حقيقة اضافة الزيادة الجديدة على معاش تكافل وكرامة الذي أصبح مصدر دخل لعدد كبير من الأسر المصرية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024…..

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة”نيفين القباج”عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024، والذي من المقرر أن يبدأ في يوم 25 مارس 2024، وأكدت الوزارة أنه من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة هذا الشهر ، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة عدد كبير من الأسر من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وتقديم الدعم للأسر التي لا دخل لها خاصة في ظل الأيام الصعبة التي تمر بها مصر في الفترة الحالية.

ما هي شروط الحصول على برنامج تكافل وكرامة 2024

وكانت وزارة التضامن الإجتماعي كانت أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة وهي: