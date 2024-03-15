ادعية السادس من رمضان .. دعاء يوم 6 من رمضان 1445 “اللهم اجعلني من عبادك المستغفرين التوابين”

دعاء يوم 6 من رمضان 1445، إن الدعاء من العبادات التي قد يغفل عنها الكثير منا في مشاغل الحياة وانقضاء الأيام يوما تلو الآخر، ويعد الدعاء من أحب الأعمال إلى الله لأنه يدل على إيمان العبد بقدرة الله عز وجل، واليوم نتحدث معا عن دعاء اليوم السادس من رمضان الذي يتم إرساله إلى الأصدقاء والأحباب متمنين لهم دوام التوفيق في الحياة، وطلب الرضا والغفران من الله.

دعاء يوم 6 من رمضان 1445

من أفضل ما يقوم به المسلم في أيامنا الحالية هي استغلال الوقت بأفضل طريقة ممكنة، ولا يوجد شئ أفضل من دعاء يوم 6 من رمضان 1445 الذي يمكن ترديده مرارا وتكرارا خلال اليوم الثاني من الشهر المبارك، لأنه الدعاء من الطرق المثالية التي تقرب العبد إلى الخالق عز وجل.

اللهم اجعلني من عبادك المستغفرين التوابين، واجعلني من عبادك الصالحين، ممن غفرت لهم واعتقت رقابهم من النار.

اللهم أعني في شهر رمضان على الصيام والقيام، وجنبني المعاصي، واجعلني ذاكرًا لك، شاكرًا لفضلك، وأدم عليّ نعمتك يا رب العالمين.

اللهم اجعل لي نصيبًا من رحمتك ومغفرتك الواسعة، واهدني ووفقني لما تحب وترضى يا إله العالمين.

اللهم لا تجعل رمضان يمر إلا وجعلتني من الفائزين، واختم لنا الشهر بإحسانك وعفوك يا رب العالمين.

اللهم وفقني في شهرك الكريم لموافقة الصالحين، وارحم ضعفي، واغفر لي زلاتي يا هادي الضالين.

اللهم وفقني في شهرك هذا لما تحب وترضى، وحبب إلى الإيمان، ووفقني فيه لتلاوة القرآن.

دعاء اليوم السادس من رمضان 1445

بدأ شهر رمضان المبارك يوم الاثنين 11 مارس وبالتالي يكون اليوم السادس السبت 16 مارس، وتبدأ الليلة السادسة من شهرنا الكريم من مغرب يوم الجمعة حتى مغرب الثلاثاء، ويفضل في ليالي رمضان الدعاء لله خاصة في الثلث الأخير من الليل ومع الصلوات بجانب قراءة القرآن، حيث أن هناك الكثير من الأدعية التي يمكن أن تقال في هذا الشهر الكريم ومن ضمنها دعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، حيث أنه يعد من أفضل الأدعية كذلك اللهم أعتق رقابنا من النار.