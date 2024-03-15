6 رمضان.. دعاء اليوم السادس من شهر رمضان 1445 من الكتاب والسنة “اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ”

دعاء اليوم السادس من شهر رمضان 1445 من الكتاب والسنة يتم ترديده مساء اليوم، حيث هل شهر رمضان المبارك على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويحتفل المسلمون من كل الدول بهذا الشهر المبارك بطرق مختلفة، ومن أكثر ما يتميز به شهر رمضان هو إستراحة الدعاء من الله عز وجل كما وعد المسلمون في القرآن الكريم، لذلك يحرص كل فرد على الدعاء في كل وقت ومكان حيث يعد دعاء سادس يوم رمضان أمر ضروري يبحث عنه المسلمون على شبكات التواصل الاجتماعي.

دعاء اليوم السادس من شهر رمضان 1445

اعتاد أصحاب الصفحات الشخصية من شباب وبنات وسيدات ورجال من مختلف الأعمار على نشر الأدعية اليومية عبر حساباتهم خلال شهر رمضان المبارك، لذلك أعددنا لكم اليوم دعاء اليوم السادس من شهر رمضان 1445 كما يلى.

اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأَنْ اُطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجْعَلْنى فيهِ رَبى مُحبًّا لأَوْليائِكَ مُعادِيًا لأَعدْائكَ مُسْتنًّا فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ. ربِّ السماوات السبع ومن فيهم، فالق الاصباح وجاعل الليل سكنًا، والشمس والقمر حسبانا، لك الحمد ولك الشكر، ولك المن ولك الطول، وأنت الواحد الأحد الصمد، أسألك يا ربي بجلالك وجمالك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لي وترحمني وتتجاوز عني، إنك انت الغفور الرحيم.

اللهم في هذه الأيام المباركة أسألك أن تجعل لي نصيبًا من الرحمة والمغفرة، وأن ترزقني بالجنة، وتحببني في كل عمل يقربني إليها يا رب العالمين.

أحب الأعمال في شهر رمضان 1445

يحاول دائما المسلمون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال المحببة في الشهر المبارك، حيث توجد الكثير من الأعمال التي يحبها الله من عباده في كل وقت وخاصة في هذا الشهر العظيم الذي يعرف بشهر الخير مثل الأعمال التالية.