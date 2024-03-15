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“مفاجأة في اسعار الحديد” اسعار الحديد اليوم الجمعه 15 مارس 2024 تفاجئ الكل..!!
تعد صناعة الحديد من الصناعات الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الصناعات الأخرى في مصر وفي العالم بشكل عام ومع تزايد اهتمام الحكومة المصرية بتنمية القطاع العقاري والإنشائي في السنوات الأخيرة، لاحظنا ارتفاعا ملحوظا في أسعار الحديد في السوق المصري، من المهم أن نلقي نظرة عامة على أسباب هذا الارتفاع في أسعار والحديد أولا، يعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الخامات الخام المستخدمة في صناعة الحديد مثل خام الحديد والأفران العالية كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل يؤثر أيضا في سعر الحديد بالإضافة إلى ذلك، يلعب العرض والطلب دورا كبيرا في تحديد أسعار الحديد، وقد شهدنا زيادة في الطلب على الحديد بسبب تطور قطاع البناء والإنشاء في مصر.
اسعار الحديد اليوم
- تم تسجيل سعر طن الحديد الاستثماري بمبلغ 49,450 جنيه.
- سجل سعر حديد عز بقيمة تقدر بحوالي 51,243 جنيه.
- سجل سعر حديد السويس بمقدار 53,000 جنيه.
- تم تسجيل سعر حديد المراكبي بمبلغ 54,000 جنيه.
- حصل على تسجيل لسعر حديد بشاي بقيمة تبلغ 54,000 جنيه.
- تم تسجيل سعر حديد العاشري بقيمة 51,000 جنيه.
- تم تسجيل سعر حديد الجيوشي بمقدار 52 ألف جنيه.
اسعار الاسمنت اليوم
- تم تسجيل سعر الطن الاسمنت الرمادي عند 2336 جنيه.
- كما تم تسجيل سعر الطن لأسمنت النصر بمبلغ 1910 جنيهات.
- وتجدر الإشارة إلى أن سعر الطن لأسمنت الشركة العربية المسلح بلغ 1950 جنيه.
- وبلغ سعر الطن لأسمنت العسكري 1960 جنيه.
- أما سعر الطن لأسمنت طرة وحلوان، فقد سجل بمبلغ 1980 جنيه.
- وفيما يتعلق بأسمنت السويس، فقد سجل سعر الطن عند 1990 جنيه.