“مفاجأة في اسعار الحديد” اسعار الحديد اليوم الجمعه 15 مارس 2024 تفاجئ الكل..!!

تعد صناعة الحديد من الصناعات الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الصناعات الأخرى في مصر وفي العالم بشكل عام ومع تزايد اهتمام الحكومة المصرية بتنمية القطاع العقاري والإنشائي في السنوات الأخيرة، لاحظنا ارتفاعا ملحوظا في أسعار الحديد في السوق المصري، من المهم أن نلقي نظرة عامة على أسباب هذا الارتفاع في أسعار والحديد أولا، يعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الخامات الخام المستخدمة في صناعة الحديد مثل خام الحديد والأفران العالية كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل يؤثر أيضا في سعر الحديد بالإضافة إلى ذلك، يلعب العرض والطلب دورا كبيرا في تحديد أسعار الحديد، وقد شهدنا زيادة في الطلب على الحديد بسبب تطور قطاع البناء والإنشاء في مصر.

اسعار الحديد اليوم

تم تسجيل سعر طن الحديد الاستثماري بمبلغ 49,450 جنيه.

سجل سعر حديد عز بقيمة تقدر بحوالي 51,243 جنيه.

سجل سعر حديد السويس بمقدار 53,000 جنيه.

تم تسجيل سعر حديد المراكبي بمبلغ 54,000 جنيه.

حصل على تسجيل لسعر حديد بشاي بقيمة تبلغ 54,000 جنيه.

تم تسجيل سعر حديد العاشري بقيمة 51,000 جنيه.

تم تسجيل سعر حديد الجيوشي بمقدار 52 ألف جنيه.

اسعار الاسمنت اليوم