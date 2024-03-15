أسعار عمرة شهر رمضان | كم يبلغ قيمة أرخص عمرة في رمضان

يبحث الكثيرون الآن عن أسعار عمرة شهر رمضان، فبدخول شهر رمضان يشتاق الكثيرون إلى صلاة التراويح والاعتكاف في المسجد الحرام، فما بين ساءل على قضاء بعص أيام في الحرم وأخر يريد قضاء الشهر كله هناك، ومن خلال الأسطر التالية نعرض لكم أسعار العمرات في شهر رمضان.

أسعار عمرة شهر رمضان

مع دخول شهر رمضان يتساءل الكثير من المسلمين عن أسعار العمرة، وقد وضعت بعض الشركات الساحية أسعر للعمرة التي تكون في رمضان والتي تبدأ من شعبان وتنتهي في رمضان وعمرة لشهر رمضان كامل على النحو التالي:

سعر العمرة التي تبذأ من 25 شعبان إلى 7 ليالي من رمضان:

عدد الليالي الرباعي ثلاثي ثنائي سعر الفرد شامل تذكرة الطيران (تم احتساب سعر التذكرة بـ 11000 جنيه) 4 ليالي 44500 49500 57500

سعر العمرة التي تكون عدد ليالي في رمضان:

عدد ليالي الإقامة الغرفة المزدوجة ثلاثية رباعية 5 ليالي في المدينة (بالإفطار) و4 ليالي في مكة (بالإفطار) 127.990 105.990 94.990 5 ليالي في المدينة (إقامة فقط) و4 ليالي في مكة (بالسحور) 75.990 61.990 53.990 5 ليالي في المدينة (إقامة فقط) و4 ليالي في مكة (إقامة فقط) 66.990 53.990 47.490 5 ليالي في المدينة (إقامة فقط) و4 ليالي في مكة (إقامة فقط) 52.990 44.750 40.490

سعر عمرة رمضان الشهر كامل:

عدد ليالي الإقامة الغرفة المزدوجة ثلاثية رباعية خماسي 4 ليالي في المدينة (إقامة فقط) و25 ليلة في مكة (إقامة فقط) من 89.990 لـ 99.990 من 66.490 لـ 77.990 من 56.990 لـ 64.990 53.490

الأسعار شاملة تَذْكِرَة الطيران والإقامة والتأشيرة والوجبات المحددة حسب البرنامَج، و قد تختلف الأسعار قليلًا حسب شركة السياحة ووقت الحجز، مع العلم أن جميع الأسعار بالجنيه المصري.

أرخص سعر عمرة في رمضان

ومن خلال استعرض أسعار العمرات التي وضعتها الكثير من الشركات السياحية فإن أرخص عمرة تم طرحها يبلغ سعرها 31 ألف جنيها للغرفة الثلاثية، بينما يبلغ قيمة أغلى عمرة تم تقديمها حتى الآن من الشركات السياحية 214 ألف جنيها للغرفة الرباعية.

كما لابد أن يتوفر معك جواز السفر صالح، وصور شخصية، وكذلك بطاقة التطعيمات، لتتمكن شركات السياحة من استخراج تصريح العمرة، كما عليك اختيار أي من العمرات التي قدمنا أسعارها في التقريري.