” علشان متقعش في الفخ “.. الحكومة تعلن عن وقف بطاقات التموين لهؤلاء المواطنين 2024.. أعرف حالات وقف بطاقات التموين

الكثير من المواطنين في مصر يحصلون على دعم بطاقات التموين المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث انه من خلال التموين يتم الحصول على بعض السلع الأساسية بأسعار بسيطة مقارنةً بأسعارها في خارج الدعم وفي بعض الحالات تتعطل بطاقات التموين لأسباب كثيرة يسعى المواطنين للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى سحب بطاقة التموين من المستفيدين والأسباب التي قد تؤدي إلى حرمان المستفيدين من هذا الدعم.

‏أسباب وقف بطاقات التموين للمواطنين

قامت ‏وزارة التموين بتوضيح كافة الأسباب التي قد تؤدي إلى سحب بطاقة التموين من أي شخص يمتلك الصفات التالية؛

‏الأشخاص التي تقوم بدفع ضرائب تصل قيمتها إلى 100,000 جنيه يتم سحب بطاقة التموين منهم.

‏الأشخاص الذين يمتلكون مساحات واسعة من الأراضي تزيد عن 10 فدادين يتم سحب منهم بطاقات التموين وجميع بطاقات الدعم الخاصة بالأغذية.

‏أيضًا دخل الأسرة عامل رئيسي في وقف بطاقات التموين فالأشخاص الذين يمتلكون دخل يزيد عن 9600 جنيه يتم وقف البطاقة الخاصة بهم.

‏الأشخاص الذين يمتلكون سيارات حديثة من الموديل المطلق في سنة 2018 أو بعد هذه السنة يتم سحب بطاقة التموين منهم.

‏إذا كانت الأسرة تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء تصل إلى 650 كيلو وات في شهر واحد فهذا يؤدي إلى قطع الدعم الخاص بالغذاء عنهم.

‏الأسر التي تقوم بالاعتماد على التعليم الخاص وتتحمل مبالغ أكثر من 20,000 جنيه لتعليم أبنائها يتم سحب منهم بطاقات التموين.

‏فئات يحق شطبها من بطاقات التموين

‏بعض الأشخاص يرغبون في القيام بإزالة أنفسهم من بطاقة تموينية معينة وإضافة أنفسهم في بطاقة تموينية أخرى ولكن لا ينطبق هذا الكلام على صاحب البطاقة نفسه أو رب الأسرة: