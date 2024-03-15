“مفاجأة كبيرة في اسعار العلف” العلف يفاجئ الجميع اليوم الجمعه 15 مارس 2024..!!

إن رفع أسعار العلف هو موضوع يثير قلق الكثيرين، لا سيما أصحاب المزارع والمربين الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه السلعة في تغذية الماشية والحيوانات وفي الفترة الأخيرة، مما جعل العديد من الزراعيين يواجهون تحديات كبيرة في توفير الكميات اللازمة لحيواناتهم بتكلفة مرتفعة، وتعود أسباب هذا الارتفاع في أسعار العلف إلى عدة عوامل، منها ارتفاع تكلفة إنتاج المواد الخام اللازمة لتصنيع العلف، مثل الشعير والذرة والصويا والعلف الخاص بتسمين الحيوانات كما أن الاختلافات في عوامل الإنتاج مثل التكلفة العمالية وتكاليف النقل وتكاليف الإنتاج الزراعي قد تكون سببا آخر وراء ارتفاع أسعار العلف.

عوامل تؤثر على العلف

بالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل خارجية قد تؤثر أيضا في أسعار العلف، مثل التغيرات الجوية والظروف البيئية التي قد تؤثر على محاصيل المواد الخام المستخدمة في صناعة العلف. على سبيل المثال، إذا تعرضت المحاصيل لجفاف أو سيول قد تتأثر الإنتاجية وبالتالي قد ترتفع أسعار العلف من جانبهم، يجد الزراعيون أنفسهم في موقف صعب بسبب هذا الارتفاع في أسعار العلف، حيث يتعين عليهم إيجاد حلول بديلة لتوفير العلف بتكلفة أقل أو تقليل كميات العلف المستخدمة للحيوانات وهذا قد يؤثر سلبا على جودة التغذية المقدمة للحيوانات وبالتالي على إنتاجيتها.

اسعار العلف اليوم

سجل طن من علف البادي بسعر 25800 جنيه، ويستخدم هذا النوع من العلف لتغذية الفراخ الصغيرة في عمر الثلاثة أسابيع الأولى، ويميزه احتواؤه على نسبة عالية من البروتين، ويتألف هذا العلف من فول الصويا بالإضافة إلى ذلك، سجل طن من علف النامي بسعر 25700 جنيه للطن، ويستخدم هذا العلف خلال الفترات الوسطى من عمر الدجاج، ويتميز بنسبة أعلى من البروتين، ويحتسب ذلك بمقدار 1.25 كجم لكل طائر، بينما سجل طن العلف ناهى 25600 جنيه للطن.