بالزيادة 50%.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع الموظفين وموظفات الحكومة في هذا الموعد

يتساءل الموظفون والموظفات العاملين في مختلف القطاعات الحكومية في جمهورية مصر العربية الآن عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وذلك بعد أن قامت المالية المصرية بالكشف عن جدول صرف المرتبات للموظفين بعد إقرار الزيادة الأخيرة 50%، ونذكر لكم الموعد وأماكن صرف المرتب، تابعونا عبر “البديل”.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

حسب ما وضحته المالية المصرية فإن بداية صرف المرتبات للموظفين والموظفات يبدأ من الخميس المقبل، والذي يوافق يوم 21 من شهر مارس لعام 2024 وتستمر عملية الإيداع والصرف إلى يوم الأربعاء من نفس الشهر 27 مارس، وسيتم صرف المرتبات من داخل الصراف الآلي ATM لجميع البنوك المصرية، أو من فروع بنك ناصر الاجتماعي أو فروع البنوك في وقت العمل الرسمي.

جدول مرتبات شهر مارس 2024

وضحنا لكم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وأماكن صرف المرتبات للموظفين والموظفات، وبالنسبة للمرتبات فهي من الشهر الجاري مارس ستُصرف بالزيادة الذي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، وبعد الزيادة تُصبج المرتبات بالقيم التالية:

الدرجة الممتازة والمعادلة مبلغ 12200 جنيه مصري.

الدرجة العالية والمعادلة مبلغ بقيمة 10200 جنيه مصري.

درجة مدير عام والمعادلة مبلغ 9200 جنيه مصري.

الدرجة الأولة مبلغ 8200 جنيه مصري.

الدرجة الثانية مرتب بقيمة 8000 جنيه مصري.

الدرجة الثالثة مبلغ بقيمة 7500 جنيه مصري.

مرتبات الدرجة الرابعة مبلغ 7000 جنيه مصري.

الدرجة الخامسة المرتب بقيمة 6500 جنيه مصري.

الدرجة السادسة المرتب بقيمة 6000 جنيه مصري.

حيث الزيادة 50% للموظفين والموظفات، وبموجبه أصبح الحد الأدنى للأجور مبلغ 6000 آلاف جنيه مصري، وذلك للكل في مختلف الهيئات الحكومية.