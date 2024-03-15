” ألحق قبل ما تضيع فلوسك “.. عاجل البنوك تقرر إيقاف الحسابات البنكية بشكل نهائي لهؤلاء العملاء.. شوف نفسك لتكون منهم

‏عدد كبير من العملاء في أغلب البنوك أصبحوا يشتكون في الفترة الأخيرة من تعرض حساباتهم البنكية للإيقاف، ولذلك قامت العديد من البنوك بالتصريح عن ضرورة التأكد من طبيعة الحساب لأن هناك بعض الأشخاص يتم تعريض حساباتهم للإيقاف بسبب الكثير من المخالفات والتجاوزات، وسوف يتم تناولها بشكل تفصيلي في المقال.

‏البنوك تقرر إيقاف الحسابات البنكية بشكل نهائي لهؤلاء العملاء

‏البنوك تقوم بإيقاف كافة الحسابات التي لا يتم عليها إجراء أي نشاط ويتم إطلاق عليها اسم الحسابات الراكدة.

والحسابات الراكدة هذه الحسابات المتوقفة التي لا يتم سحب أو إيداع منها الأموال أو القيام بالإستعلام بشكل إلكتروني عن رصيدها أي أنه لا يوجد لها أي قيمة.

لذلك يلجأ البنك إلى إيقاف هذه الحسابات لحين أن يقوم العملاء بإعادة تنشيطها من جديد بعد التعرف على أسباب إيقافها.

‏كيف يتم تنشيط الحسابات البنكية الراكدة في البنوك

كما ذكرنا أن الحسابات الراكدة هي الحسابات التي لا يتم استخدامها من قبل العملاء، ولكن في حالة إذا كان العميل يرغب في إعادة تنشيط هذه الحسابات واستخدامها بشكل فعلي يمكن أن يقوم بالذهاب إلى البنك أو التواصل معه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

مع العلم انه لا يتم دفع أي رسوم من أجل إعادة تنشيط الحسابات مدام العميل يمتلك حسابات أخرى في البنك والحسابات الأخرى تعمل بشكل جيد ويتم عليها إجراء الأنشطة المختلفة مثل السحب والإيداع.

ولذلك إذا كنت تمتلك حسابات في البنوك لابد أن يتم تنشيطها من حين لآخر حتى وإن كان التنشيط عن طريق الإستعلام الإلكتروني فقط .

‏إيقاف الحسابات البنكية الراكدة بشكل نهائي

‏يجب العلم أن البنوك تقوم بإيقاف الحسابات الراكدة بشكل نهائي في حالة امتناع العميل عن القيام بتنشيط هذه الحسابات لفترة زمنية طويلة ودون اتخاذ أي إجراء تجاهها يقوم البنك بإيقافها بشكل نهائي.