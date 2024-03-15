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بلح شام رمضان هتاكلي صوابعك وراه.. أفضل طريقة لعمل بلح الشام
في شهر رمضان الكريم، تبدأ العديد من التساؤلات عن أفضل الحلويات والطبخ التي يمكن أن يتم تحضيره في هذا الشهر، ومن أبرز هذه الحلويات المشهورة هو بلح الشام، ويمكن تحضيره بمكونات ووصفات مميزة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
مكونات بلح الشام
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ربع كوب من الزيت.
- كوب من الدقيق.
- رشه من الملح.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- 2بيضة.
- ملعقة من الفانيليا.
مقادير الشربات
- كوب من السكر
- نصف كوب من الماء.
- عصير ليمونه.
- ملعقة من الفانيليا.
- نضيف جميع المكونات في وعاء ونرفعها علي النار وبعد ما تغلي نضيف الفانيليا، نتركها علي النار حوالي 7 دقائق، يكون الشربات تقيل.
طريقة عمل بلح الشام
- احضر وعاء، ثم قم بوضع المياه والسكر والزيت.
- قم برفعها على النار.
- أول ما تغلي نضيف عليها الدقيق، ملعقة النشا، الملح.
- ثم قم بتقليبهم، نهدي النار جدا، نقلب باستمرار لحد ما العجينة تتماسك مع بعضها، ثم نطفي النار عليها.
- نقوم بتقليب العجينة لحد ما تبرد ونضيف البيض واحدة تلو الأخرى.
- ثم نضع ملعقة الفانيليا ونقلب جيد إلي أن يختفي البيض تماما وتمتزج جميع المكونات مع بعضها.
- قم بوضع العجينة في كيس حلواني.
- احضر طاسه بها زيت غزير ويكون بارد، ثم نضغط على كيس الحلواني، نقوم بتشكيل بلح الشام.
- ثم نقطعها بمقص مدهون بالزيت.
- بعد ما نشكل كمية من بلح الشام في الطاسة نشغل النار.
- أول ما الزيت يسخن يبدأ يطفوا في الأول، لا تقوم بتقليبة إلي أن يطفوا على سطح الطاسة.
- من هذه الخطوة قم بتقليب بلح الشام لكي يأخذ اللون الذهبي.
- بعد أخذة للون الذهبي نقوم بتصفيته من الزيت جيدا.
- ثم نضعه في شربات بارد.
- اتركه في الشربات لمدة دقيقتين.
- ستحصل على طعم جميل أحلى من الجاهز.