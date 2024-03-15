بلح شام رمضان هتاكلي صوابعك وراه.. أفضل طريقة لعمل بلح الشام

في شهر رمضان الكريم، تبدأ العديد من التساؤلات عن أفضل الحلويات والطبخ التي يمكن أن يتم تحضيره في هذا الشهر، ومن أبرز هذه الحلويات المشهورة هو بلح الشام، ويمكن تحضيره بمكونات ووصفات مميزة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

مكونات بلح الشام

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الدقيق.

رشه من الملح.

ملعقة كبيرة من النشا.

2بيضة.

ملعقة من الفانيليا.

مقادير الشربات

كوب من السكر

نصف كوب من الماء.

عصير ليمونه.

ملعقة من الفانيليا.

نضيف جميع المكونات في وعاء ونرفعها علي النار وبعد ما تغلي نضيف الفانيليا، نتركها علي النار حوالي 7 دقائق، يكون الشربات تقيل.

طريقة عمل بلح الشام