نقدم لكم خطوات تحميل لعبة gta للهاتف مجانا Grand Theft Auto أسرار لا تعرفها عن اللعبة التي تحظي باهتمام الكثيرين من الشباب خاصة بعد سلسلة البرمجيات التي تم تطوير اللعبة فيها كي تتناسب مع مختلف أنواع الهواتف الذكية الحديثة، تصنف لُعْبَة “جراند ثقف اوتو” من الألعاب القتالية أو ألعاب الأكشن أو ألعاب المغامرات، التي يمكن لعبها شخص واحد ضد برمجيات الحاسوب أو الذكاء الاصطناعي، كما يمكن لعبها أيضاً فى فريق، في هذا التقرير نقدم لكم كيفية تحميل لعبة GTA.

خطوات تحميل لعبة gta للهاتف مجانا Grand Theft Auto

تتميز لعبة جراند ثقف اوتو أنها من ضمن الألعاب المجانية التي يمكن تحميلها على جهازك دون رسوم، ثم أن حجم اللعبة واحد ونصف جيجا بايت، وتدعم العديد من اللغات أبرزها الإنجليزية، تجد في اللعبة العديد من المستويات، كل مستوي به إثارة مختلفة عن المستوي الآخر، يمكن تحميل لعبة جراند ثقف اوتو على الهاتف كالتالي:

الدخول إلى المتجر المناسب إلى هاتفك.

أدخل إلى متجر Google play إذا كان هاتفك يدعم الأندرويد.

الدخول إلى متجر App store إذا كان هاتفك يدعم نظام iso.

الضغط على مربع البحث.

أكتب (Grand theft auto).

اختيار الاصدار المناسب لك.

الضغط على تنزيل.

البدء في اللعب.

تحميل لعبة Grand theft auto على الكمبيوتر 2024

تقدم لعبة جراند ثقف اوتو العديد من الإصدارات الجديدة التي من أبرزها GTA 6 الذي يمكن تنزيله على الكمبيوتر من الموقع الرسمي عن طريق إتباع عدة خطوات جاءت كالتالي:

الدخول على موقع لُعْبَة جراند ثقف اوتو أو (rockstargames).

أو اختار لُعْبَة GTA 6.

الضغط على أيقونة download.

التأكد من تحميل مِلَفّ APK.

فك بيانات OBB.

متطلبات تشغيل لعبة جراند ثقف اوتو 2024 للكمبيوتر

تحتاج لُعْبَة جراند ثقف اوتو بعض المواصفات الفنية اللازمة للعبة كي تتمكن من اللعب دون توقف أبرز هذه المواصفات المطلوبة التالي: