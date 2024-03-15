” خلاص هتلاقي شغل “.. عاجل فتح باب التعيينات في القطاع الحكومي.. يا بختك لو لحقت تقدم
فتح باب التعيينات في القطاع الحكومي 2024
عاجل فتح باب التعيينات في القطاع الحكومي، الكثير من الأشخاص يكونون مهتمين بدرجة كبيرة بمعرفة الشروط التي تقوم الحكومة بوضعها للالتحاق بالوظائف سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة، فالوظائف هي هدف الكثير من الشباب، وقامت وزارة العمل في جمهورية مصر العربية بوضع مجموعة من الشروط حتى تحافظ على حقوق العامل وصاحب العمل حيث أنها أكدت على ضرورة امتلاك صاحب العمل كافة المعلومات عن العمال سواء العمر أو المؤهل أو كافة التفاصيل التي تضمن حقوق كلا الطرفين.
التطورات الخاصة بقانون العمل الجديد
وفقًا للتحديثات الجديدة التي تم إضافتها على قانون العمل الجديد تم التأكيد على جميع أصحاب الشركات أو أصحاب الأعمال المختلفة بضرورة تقديم تقارير إلى الجهات المسؤولة تحتوي هذه التقارير على كافة التفاصيل عن العمال الموجودة في المؤسسة الخاصة بالعمل ويتم تقديم كافة التفاصيل عن العمال سواء الأعمار أو المؤهل الدراسي والمسمى الوظيفي والراتب الخاص بكل عامل وكل الأمور المتعلقة بالعمل ويتم إرسال هذه التقارير كل عشر أيام ويتم البدء في إرسالها بمجرد أن يقوم العامل بإكمال شهر في العمل.
وظائف في القطاع الحكومي عام 2024
أي شخص من المواطنين المصريين يمكن أن يقوم بتقديم الحصول على وظيفة حكومية خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة المصرية، وتكون الوظائف المتاحة:
- الوظائف الخاصة بالبريد.
- معلم فصل من خلال المسابقة.
- وظائف الطب الشرعي.
- وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل.
- وظائف المركز الوطني.
- الوظائف الخاصة بالهيئة القومية للانفاق.
- وظائف الشهر العقاري.
وفقًا للمادة رقم 15 المميزات الخاصة بصاحب العمل
- وفقًا لقانون العمل الجديد صاحب العمل قادر على اختيار أحد المكاتب حتى تتمكن من اختيار أفضل الموظفين بعد مراجعة الطلبات الخاصة بهم ودراسة كافة المعلومات عنهم.
- أو يقوم بطرح الإعلانات بالطرق المختلفة حتى يتمكن من اختيار أفضل العمال للمؤسسة الخاصة به وأيضًا لا يمكن أن يتم إجبار صاحب العمل على اختيار موظف معين سواء من قبل المورد أو المقاول.