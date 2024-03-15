ردده لعلها ساعة استجابة.. دعاء اول جمعة رمضان 1445

يُمثل يوم الجمعة عند المسلمين أهمية كبيرة، حيث يعتبره المسلمون عيدًا لهم ويذهبون للإستحمام ويتطيبون، ثم يذهبون إلى المسجد لإقامة صلاة الجمعة، ولأنها أول جمعة في شهر رمضان المبارك، فنجد المسلمين يتساءلون عن دعاء أول جمعة رمضان، وذلك لترديد الدعاء في تلك الساعات الطيبة، حيث نهار رمضان ويوم الجمعة، فدعونا نرفق لكم أبرز الأدعية المُحبب النطق بها.

دعاء أول جمعة رمضان

يبحث المسلمون عن ما ورد في السنة النبوية الشريفة عن أدعية يوم الجمعة، وخصوصًا أنها الأولى في الشهر الكريم، فتجميع هذه الجمعة بين فضل يوم الجمعة ويوم عادي من أيام الشهر الفضيل، ولأن دعوة الصائم لا تُرد إن شاء الله، فنوضح لكم بعض الأدعية للنطق بها تلك الساعات من اليوم، وهي كالتالي:

اللهم في أول جمعة من رمضان اجعلنا ممن عفوت عنهم، وغفرت لهم ورحمتهم، ورضيت عنهم وحرمتهم على النار، وكتبت لهم الجنة بلا سابق حساب برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم في أول جمعة من رمضان احفظ أولادي وأهلي ولا تريني فيهم مكروها يؤلم قلبي.

استجابة دعاء الصائم في شهر رمضان

كما ورد في السيرة النبوية أن دعاء الصائم لا يُرد إن شاء الله، حيث حاجته إلى الطعام عند الإفطار تُكون مُلحة، ولكنه في هذا الوقت يتقرب إلى ربه بالدعاء، وعلى ذلك فإنه تقدمت إلى ربك بالدعاء وفضلته على حاجتك من طعامك، ويُفضل أن تقول “اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت”، وشهر رمضان شهر الخير واليمن والبركات، لهذا مُحبب أن تدعو ربك ليلًا ونهارًا لتتقرب من ربك في الشهر الكريم ويتقبل منك الله دعائك وصلاتك وقيامك وركعاتك.