يسرا اللوزي تشك في إياد نصار وتطلب منه ….. موعد عرض مسلسل صلة رحم الحلقة 5 على قناة mbc مصر

يتألق النجم “إياد نصار” في مسلسل صلة رحم الحلقة 5 التي يترقبها عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم العربي، حيث شهدت الحلقة الماصية من الماضية الكثير من الأحداث أبرزها هو عثور “حسام” على إمرأة تقبل مبلغ مالي لعلاج ابنها إلا أنه تفاجئ بعد إجراء الفحوصات والتحاليل أنها تعاني من ورم ليفي يقلل من فرصة حدوث الحمل، ويزيد من احتمالات الاجهاض إذا تم الحمل، وتنهار الأم إلا أن حسام يطمأنها ويؤكد لها أنه سوف يتم مساعدتها لعلاج إبنها على نفقة الدولة.

أحداث مسلسل صلة رحم الحلقة 5

وكما شاهدنا فرحة “حنان” أسماء أبو اليزيد بحكم الخلع، إلا أن زوجها السابق تمكن من الوصول إليها ، وهذا ما جعلها تشهر بالخوف وتضطر إلى البقاء في المنزل حتى لا يتعرض لها .

وسوف يشهد ملسل صلة رحم الحلقة 5 الكثير من الأحداث وأبرزها هو الشك الذي يدخل قلب “ليى” يسرا اللوزي، تجاه زوجها خاصة بعد كلام شقيقتها عنه أنها على علاقة بإمرأة أخرى، وأنه لم يذهب إلى المستشفى ليلة الحادث وكان غيابه هو السبب الرئيسي في فقدانها جنينها وخضوعها لعملية استصال األرحم.

أبطال مسلسل صلة رحم

يشارك في بطولة مسلسل صلة رحم عدد كبير من نجوم وأبطال الدراما المصرية، ومنهم : إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، نبيل نور الدين، عابد عناني، صفاء جلال، والمسلسل تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

موعد عرض مسلسل صلة رحم على قناة mbc مصر

يُعرض مسلسل صلة رحم على قناة mbc مصر في تمام الساعة 07:20 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 08:20 مساءً بتوقيت السعودية، كما يمكنكم مشاهدة مسلسل صلة رحم على منصة شاهد بدون اعلانات أو فواصل.