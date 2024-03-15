مسلسل المداح 4 الحلقة 6 اسطورة العودة …. ومواعيد عرضه على قناة mbc مصر

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مسلسل المداح 4 الحلقة 6 اسطورة العودة، الذي يتصدر قوائم محركات البحث بسبب أحداثه المثيرة والشيقة حيث شهدت الحلقة الماضية من المسلسل الكثير من الأحداث خاصة بعد ظهور الجن “صخر” وصراع صابر مع الدكتور”سميح”.

مسلسل المداح 4 الحلقة 6 اسطورة العودة

حيث بدأت الحلقة الماصية من مسلسل المداح 4 الحلقة 6 بمواجهة قوية بين صابر المداح والجن صخر، الذي حاول إيذاء صابر إلا أن والدته تدخلت لإنقاذه على الفور.

ومحاولات الدكتور”سميح” في حل المشاكل التي تواجه صابر مع زوجته رحاب، ويطلب صابر من رحاب ألا تذهب إلى سميح مرة أخرى، وفي مشهد آخر من مسلسل المداح تبدأ “كاسيا” في استغلال “زوج هبة”التي هربت من مستشفى المجانين بعد أن أغواها الجن بأن تقتل والدتها ووالدة صابر المداح، في الموسم الماضي، وذلك حتى تستغله لكي تكسب المال من وراء الفيديوهات التي سوف تقوم بنشرها على وسائل التواصل الإجتماعي.

وفي مشهد آخر يدخل الدكتور سميح إلى الزنزانة الموجود بها عائشة ، ويخرج من الحبس وبعدها تستعدي الشرطة صابر المداح الذي يطلب أن يقابل عائشة ليعرف منها التفاصيل، ليفاجئ أنها ماتت مشنوقة بعد زيارة الدكتور”سميح”.

أما عن رحلة صابر في فك طلاسم البردية ، وخلال تواجده يقابل شخص اسمه عم خضر وهو المسؤول عن الهرم ويطلب صابر منه أن يساعده ويقوم بإرشاده إل سرداب تحت الأرض ليجد فيه قلادة مضيئة تحميه من الجن، وفي نهاية الحلقة تظهر جيوش من الأشخاص على الخيول ويرددون “النصر يامداح”.

مواعيد عرض مسلسل المداح 4 الحلقة 6

يُعرض مسلسل المداح على قناة mbc مصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة 12:00 ظهراً، كما يمكنكم مشاهدة جميع حلقات المسلسل بعد عرضها مباشرة على منصة شاهد VIP.