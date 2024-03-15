إليكم شرح التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024 مع الرابط الرسمي

يثير العديد من الأفراد داخل الجزائر استفسارات حول كيفية ملء استمارة التسجيل في برنامج سكنات عدل 3، يعتبر هذا البرنامج البارز الذي تديره وزارة الإسكان الجزائرية بإشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، برنامجاً مهماً يهدف إلى توفير سكن مناسب لفئات معينة من خلال توفير تسهيلات وشروط بسيطة، وسنقوم في السطور القادمة بتوضيح هذه التفاصيل بشكل مفصل.

متطلبات التقديم في برنامج سكنات عدل 3

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على دعم سكنات عدل، وتتضمن هذه الشروط:

دفع حوالي 25٪ من قيمة الوحدة السكنية في البداية يجب أن يكون هذا هو المرة الأولى التي يحصل فيها المتقدم على دعم مماثل من الدولة تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تقديم دليل على قدرته على سداد جميع الأقساط

علماً أن الشرط الأساسي هو أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم بصفة دائمة داخل دولة الجزائر

كيفية الاشتراك وتعبئة الاستمارة للتسجيل في سكنات عدل 3

يمكن الاشتراك في مبادرة سكنات عدل من خلال ملء استمارة التسجيل، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية:

يطلب منك أولاً الدخول إلى موقع سكنات عدل بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الضمان الاجتماعي قم بإضافة رقم التعريف الوطني انتقل إلى الصفحة الرئيسية واختر تسجيل في سكنات عدل 3 ستظهر لك الاستمارة المخصصة للتسجيل، قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة قم بإرفاق مجموعة من المستندات المطلوبة من قبل البرنامج واضغط على “إرسال” احفظ الطلب في النهاية واضغط على “إرسال الطلب للفحص”

يرجى ملاحظة أنه عليك دفع جميع الرسوم المطلوبة أثناء عملية التسجيل.