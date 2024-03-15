إليكم تردد قناة الأنوار الثانية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

إليكم تردد قناة الأنوار الثانية الجديد على القمر الصناعي نايل سات، فهي قناة فضائية عراقية تعرض مجموعة متنوعة من البرامج السياسية والدينية على القمر الصناعي نايل سات بشكل مستمر، تركز القناة على مناقشة قضايا المجتمع العراقي والأحداث السياسية في البلاد، بالإضافة إلى عرض برامج دينية منوعة، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة الأنوار الثانية ومحتوها وبرامجها، فإليكم التفاصيل.

نظرة عامة عن قناة الأنوار الثانية ومحتواها المتنوع

تعتبر قناة فضائية عراقية تهتم بعرض مجموعة شاملة من البرامج التي تناقش القضايا العامة في العراق، تقوم القناة بنقل الأحداث مباشرةً من الشارع عبر مراسليها بمصداقية وحيادية تامة، كما تعتبر القناة إخبارية تنقل التطورات السياسية في العراق وحول العالم، بالإضافة إلى الأحداث الإنسانية والحوادث، تسعى القناة إلى توجيه الضوء على هذه القضايا وتسليط الضوء عليها للتعامل معها بجدية والوصول إلى حلول عبر لقاءات دورية مع المسؤولين الحكوميين، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي هذه المواضيع الهامة عبر شاشتها على الأقمار الصناعية، وبرامج قناة الأنوار الثانية تتنوع وتشمل برنامج “لنا رأي” و”ضوء على الخبر” و “في نهج البلاغة”، إضافة إلى التحقيقات السياسية التي يجريها محررو القناة، تقدم القناة أيضاً نشرات الأخبار التي تغطي كافة الأحداث اليومية في العراق والبلدان العربية الأخرى، تعتبر القناة من أبرز الوسائط الإعلامية السياسية والإخبارية في العراق، حيث تعرض الكثير من الأحداث الهامة والمثيرة للجدل في الساحة العراقية.

يجدر بالذكر أنه لا يوجد علاقة إدارية بين قناة الأنوار الثانية وقناة الأنوار الأولى، إلا أن مؤسس القناة الثانية كان أحد مؤسسي القناة الأولى، الاختلاف الرئيسي بين المحتوى المقدم من قبل القناتين يكمن في طبيعة البرامج التي تقدمها كل منهما.

تردد قناة الأنوار الثانية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد القناة مؤخراً، ولكن لمتابعي القناة مشاهدة بث الأنوار الثانية على التردد التالي:

التردد: 11096

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

ويمكن العثور على قناة الأنوار الثانية تحت اسم “Alanwar2Tv” في قائمة القنوات.