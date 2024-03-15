رابط التسجيل في مساعدة الديوان الملكي 1445 … والشروط اللازمة

رابط التسجيل في مساعدة الديوان الملكي 1445، حيث يسعى عدد كبير من المواطنين السعوديين الحصول على مساعدة الديوان الملكي، والتي تعد من أهم المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية لعدد كبير من الأشخاص الغير قادرين على مواجعة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في مساعدة الديوان الملكي 2024 والشروط اللازمة…..

رابط التسجيل في مساعدة الديوان الملكي 1445

حيث أعلنت الحكومة السعودية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في مساعدة الديوان الملكي 1445، وإليكم الخطوات …..

زيارة الموقع الرسمي للديوان الملكي.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر نوع المساعدة التي تحتاج إليها.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك

تأكد من ادخال البيانات صحيحة.

يجب رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم اضغط على أيقونة “ارسال الطلب”.

في حالة المواقة على طلبك سوف يتم ارسال رسالة نصية على البريد الالكتروني المسجل مكتوب فيها موعد ومكان صرف المساعدة.

شروط الحصول على مساعدة الديوان الملكي

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة إقامة دائمة.

أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد دون تأخير.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.

الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدة الديوان الملكي 1445