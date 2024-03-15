إليكم تردد قناة تيلي ماروك الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

إليكم تردد قناة تيلي ماروك الجديد على القمر الصناعي نايل سات، حيث تتميز هذه القناة الرائدة في المغرب بتقديم محتوى هادف ومتنوع في مختلف المجالات، مما يجذب عدداً كبيراً من المشاهدين في المغرب، تحظى بشعبية كبيرة وتعتبر من بين أفضل القنوات في شمال أفريقيا، ولذلك يعتبرها العديد من الأشخاص قناة مفضلة لهم، وفي هذا المقال سنقدم لكم تردد قناة تيلي ماروك الجديدة وبعض المعلومات حولها وأبرز البرامج التي تعرضها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة تيلي ماروك المغربية وبرامجها

تيلي ماروك تعتبر القناة المتنوعة الرائدة في المغرب، حيث بدأت بثها التجريبي في عام 2017، تتميز القناة بتخصصها في عرض مجموعة متنوعة من البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والفنية، بالإضافة إلى نشرة الأخبار وعرض بعض المسلسلات العربية.

يهدف مشروع قناة Tele Maroc إلى تقديم صورة إيجابية عن المغرب والمساهمة في تطوير القطاع الإعلامي من خلال تقديم محتوى تلفزيوني مبتكر وشامل يلبي احتياجات المشاهدين بطريقة موضوعية وجريئة ومتنوعة، وتقدم قناة تيلي ماروك مجموعة واسعة من البرامج المتنوعة التي تناقش جوانب مختلفة للحفاظ على تواصل المشاهدين المغاربة مع الأحداث في الوطن على جميع الأصعدة، ومن بين أبرز برامجها برنامج “العالم الآن”، وبرنامج “العين الثالثة”، وبرنامج “كاميرا كاشي”، وبرنامج “صباحكم مبروك”.

تردد قناة تيلي ماروك الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد القناة في عام 2024، ولكن يمكنك مشاهدة قناة تيلي ماروك على التردد التالي:

التردد: 11158

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 10\9

معدل الترميز: 5000

ويمكن العثور على القناة تحت اسم “Tele Maroc” في قائمة القنوات.