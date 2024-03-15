إليكم رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب للاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية لعام 2024 للمعلمين في المملكة

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بتوفير رابط للاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية لعام 2024، تعتبر هذه الهيئة المسؤولة عن تقييم التعليم في المملكة العربية السعودية سواء كان ذلك في القطاع الحكومي أو الأهلي، ويتوجب على المعلمين تحقيق مجموعة محددة من الشروط للحصول على الرخصة المهنية وممارسة مهنة التدريس بشكل قانوني في المملكة، وسنوفر لكم جميع التفاصيل في الفقرات التالية حول هذا الاختبار والاستعلام عن نتائجه فور صدورها.

لمحة عن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين في المملكة

إجراء اختبار الرخصة المهنية يعد أمراً بالغ الأهمية لمعلمين ومعلمات المملكة العربية السعودية، حيث يقوم هذا الاختبار بتقييم كفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ مهامهم التعليمية بكفاءة عالية، تعتبر الحصول على هذه الرخصة أمراً بالغ الأهمية، حيث تمنح المعلمين الصلاحية القانونية لممارسة مهنتهم، وتزيد من فرصهم في الترقية والحصول على تصنيف معلم خبير، ورغم ذلك، لم تحدد الهيئة بعد تاريخ إعلان نتائج الرخصة المهنية لعام 2024-1445، حيث تم إجراء الاختبارات في الفترة من 18 إلى 27 يناير الماضي بشكل ورقي للرجال والنساء.

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية 1445

للاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب انقر على أيقونة “خدمات” اختر “الخدمات الشخصية” انتقل إلى قسم “اختبارات الرخصة المهنية” قم بتسجيل الدخول عبر البوابة الوطنية أدخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في الحقول المناسبة انقر على أيقونة “تسجيل الدخول” حدد الوثيقة الورقية للرخصة المهنية

يتبقى عليك النقر على زر الاستعلام وسوف تظهر النتيجة أمامك على الشاشة.

متطلبات الحصول على الرخصة المهنية لعام 1445

يتوجب على المرشحين لاجتياز الاختبار للحصول على الرخصة المهنية توفير مجموعة من الشروط الأساسية، وتشمل هذه الشروط: