رابط التسجيل في دعم سكني 1445 وموعد صرف الدعم شهر مارس 2024 والشروط اللازمة

رابط التسجيل في دعم سكني 1445، بعدما أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في دعم سكني وبدأت عمليات البحث تتزايد عن هذا الرابط وذلك حتى يتمكن المواطنين التقديم والاستفادة بالدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية للمواطنين الغير قادرين على شراء منزل، والمعروف أن الحكومة السعودية تقوم بصرف الدعم السكني في يوم 24 من كل شهر ميلادي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف الدعم السكني لشهر مارس 2024 والشروط اللازمة.

رابط التسجيل في دعم سكني 1445

زيارة منصة سكني على الانترنت.

ادخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم وتاريخ ميلاده.

ثم اضغط على أيقونة “تحقق” وادخل البريد الالكتروني التابع لك وكلمة المرور.

اضغط على “تقديم طلب الدعم السكني”.

سوف تظهر أمامك رسالة تؤكد نجاح التقديم .

يجب على المتقدم أن ينتظر لاستلام رسالة تحتوي على الخطوات اللازمة لاستلام الدعم.

شروط الحصول على الدعم السكني

وكانت منصة سكني أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الراغبين في التسجيل في الدعم السكني، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم فيها إقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدم عن 25 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

ألا يكون المستفيد مسجل في برامج الدعم الأخرى.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت .

وأخيراً أن يلتزم المتقدم بتقديم الاوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

ما هو موعد صرف الدعم السكني شهر مارس 2024

حيث أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر مارس 2024 والذي من المقرر أن يتم صرفه يوم الأحد الموافق 14 رمضان والموافق 24 مارس 2024، على أن يستمر صرف الدعم على مدار 5 أيام من بداية الصرف، وأكدت الوزارة إلى أنه في حالة تأخير أو تبكير الصرف سوف يتم الإعلان عن الموعد الجديد على الصفحة الرسمية للوزارة على الإنترنت.