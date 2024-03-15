ما هي أنواع الدعم المقدمة من مؤسسة يزيد الراجحي؟ وكيف يمكن التواصل مع المؤسسة؟

يعتبر يزيد الراجحي من رواد الأعمال الذين يسهمون بشكل فاعل في تقديم مساعدات متنوعة للمحتاجين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مؤسسته الخيرية، تتضمن هذه المساعدات مساعدات مالية وعينية، حيث تتطلب الحصول على هذه المساعدات استيفاء مجموعة من الشروط المحددة، سنتعرف في القادم من الفقرات على كيفية التواصل مع مؤسسة الراجحي الخيرية، بالإضافة إلى أنواع وأشكال المساعدات المقدمة من هذه المؤسسة، فإليكم التفاصيل.

أنواع وأشكال الدعم المقدم من مؤسسة يزيد الراجحي الخيرية

تقدم مؤسسة الراجحي الخيرية مجموعة متنوعة من أشكال الدعم، وذلك وفقاً لتوجيهات السيد عبد الله بن عبد العزيز الراجحي،كما تتعهد المؤسسة بتقديم الدعم للمواطنين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية أو أزمات، وتتفاوت طرق الدعم ولكن يمكن حصرها ضمن التصنيفات الموجودة في النقاط التالية.

تقوم المؤسسة بتوفير الدعم للمحكومين لضمان حياة تأمين احتياجاتهم.

تعمل المرسسة على مساعدة الشباب في تطوير مهاراتهم وصقل مهاراتهم من خلال برامج التدريب المنوعة التي تقيمها بشكل دوري سنوياً.

تعمل المؤسسة على دعم المشاريع التنموية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

توفر مؤسسة الراجحي المساعدات الطبية والتعليمية للأطفال والأسر ذات الحاجة.

وتشتهر المؤسسة أيضاً بتقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة لتلبية احتياجاتها الأساسية.

كيفية التواصل مع مؤسسة يزيد الراجحي

تقدم مرسسة الراجحي الخيرية رقم واتساب مخصص لتسهيل عملية تقديم طلبات المساعدة المالية للأشخاص الذين يحتاجون إليها، يمكن للمحتاجين الاتصال بالرقم 00966553632662 وإرسال طلباتهم عبر تطبيق الواتساب، حيث ستراجع الطلبات على الفور ويتم منح الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجاتهم، وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع عملية تلبية الطلبات وتقديم الدعم المادي بفعالية للأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية.