دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024 لقضاء الحاجة.. 30 دعوة مستجابة في الشهر الكريم

من الخير والثواب وتحقيق المراد الدعاء بصفة عامة وزيادة الدغاء بكثرة في الأيام المباركة، والآن دعاء اليوم الخامس من رمضان، وهو أيضا دعاء أول جمعة في رمضان 1445 هجريا، واحدا من الأمور التي ينبغي عليك ألا تغفلها مع دخول خير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم الجمعة، وفي يوم مبارك من أيام الأسبوع اجتمع في فضله القرآن والسنة الشريفة، احرص على أن تردد دعاء اليوم الخامس من رمضان.

دعاء اليوم الخامس من رمضان

والدعاء يعد من العبادات التي حذر القرآن الكريم المتكبرين عنها فقال الله جل شأنه في كتابه الكريم: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60)»، كما أنه وفي فضل الدعاء في يوم الجمعة أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله:« فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»

دعاء اليوم الخامس من رمضان

اللهمَّ إني أسألك بأنَّ لك الحمد، لا إله إلَّا أنت وحدك لا شريك لك، المنّان، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسألكَ أن تقضي حاجتي وتفرِّج كربتي في هذا اليوم المبارك، يا ربَّ العالمين. اللهمَّ اغفر لي ذنوبي وخطاياي، وتب عليَّ، وارحمني، وأنت خير الراحمين. اللهمَّ إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجَّال، ومن شر فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الفقر والشِّقاق، ومن شر فتنة الدَّين والدُّنيا، ومن شر فتنة الفِتَنِ والملاحم والمُحْدَثَات.

اللهمَّ إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهمَّ استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهمَّ اجعلني ذخرًا للإسلام والمسلمين، واجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة.

اللهمَّ اجعل لي في هذا اليوم حظاً من رحمتك وفضلك وبركاتك، واجعله يومًا مباركًا وسعيدًا، وأنعم عليَّ فيه بالعافية والصحة والسعادة.

اللهمَّ ارزقني رزقاً حلالاً طيباً مباركاً، وبارك لي فيما رزقتني، واجعله لي سبباً للنجاح والتوفيق في كل أموري.

اللهمَّ اجعلني من الذين يعملون بالقرآن ويتبعون سنة رسولك، واجعلني من الذين يستغفرونك ويتوبون إليك، واجعلني من الذين تستجيب دعواتهم وتقبل توبتهم، يا ربَّ العالمين، ارحمنا برحمتك، واغفر لنا ذنوبنا، وتجاوز عنا سيئاتنا، وبلِّغنا ليلة القدر.

اللهم أمين يا رب العالمين.

اللهمّ إنّي أسألك بخوفي من أن أقع في الحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي، أن ترزقني زوجًا صالحًا يعينني في أمور ديني ودنياي، فإنّك على كلّ شيءٍ قدير.

اللهمّ ارزقني بالزّوج الّذي هو خيرٌ لي، وأنا خيرٌ له، في ديننا، ودنيانا، ومعاشنا، وعاقبة أمرنا، عاجله وآجله.

اللهمّ زدني قُربًا إليك، اللهمّ اجعلني من الصّابرين، اللهمّ اجعلني من الشّاكرين، اللهمّ اجعلني في عيني صغيرًا، وفي أعين النّاس كبيرًا.

اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهمّ، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يا ربّ العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ إنّي أسألك باسمك الأعظم، الذي إذا سألك به أحد أجبته، وإذا استغاثك به أغثته، وإذا استنصرك به أحد استنصرته، أن تزوّجني يا رب، يا أرحم الرّاحمين، يا ذا الجلال والإكرام.

ومن الدعاء في خامس أيام شهر رمضان أيضا

اللهمّ بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين،اللهم باعد بيني وبين كل شيء يغضبك وقرب مني كل شيء يقربني منك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمني يوم لا ينفع مال ولا بنون وقني عذاب النار وعذاب القبر.

آتاكم رمضان فتدبروا وكانوا فيه من الفائزين

إن شهر رمضان الفضيل يمثل فرصة مميزة للتواصل مع الله تعالى من خلال الدعاء والعبادة، واستغلال هذا الشهر في القراءة والتلاوة والتفكر في آيات القرآن الكريم، والمحافظة على الصيام وأداء الصلوات والأعمال الصالحة. وبذلك يتم استقبال شهر رمضان بروح الاجتهاد والاستعداد الجيد لاستغلال الفرص العظيمة التي يوفرها هذا الشهر الكريم.

وكما سبق وأن ذكرنا فإن الخير والثواب وتحقيق المراد الدعاء بصفة عامة ، فعليك بزيادة الدغاء بكثرة خاصة الأن في تلك الأيام المباركة، والدعاء السابق هو دعاء البوم الخامس من رمضان وكذا دعاء أول جمعة في رمضان 1445 هجريا، فعليك أن تحرص على أن تردد دعاء اليوم الخامس من رمضان، كل عام وأنتم بخير.