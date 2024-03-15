أرقام الجلوس للصف الثالث الثانوي 2024 اليمن استعلم الآن yemenexam.com

يمكنكم التعرف على أرقام الجلوس للصف الثالث الثانوي 2024 اليمن عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات yemenexam.com، حيث يقبل الطلبة والطالبات على معرفة أرقام الجلوس خلال الفترة القادمة بعدما صرحت وزارة التربية والتعليم اليمنية بموعد اختبارات الثانوية العامة الذي ستبدأ في يوم 22 يونيو القادم، الجدير بالذكر أن موقع الإدارة العامة للاختبارات يمكنك من خلاله أيضاً معرفة الدرجات الخاصة بكل اختبار فضلا عن العديد من الخِدْمَات الإلكترونية الأخري التي نكشفها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني البديل.

أرقام الجلوس للصف الثالث الثانوي 2024 اليمن



أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية على الطلاب والطالبات قبل دخول الاختبارات التأكد من أرقام الجلوس المتاحة الان على موقع الإدارة العامة للاختبارات، لهذا يمكنكم الاطلاع عليها وفقًا إلى الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم اليمنية.

النقر على تبويب الإدارة العامة للاختبارات.

الضغط على زر خِدْمَات.

تحددي خِيار إضافة رَقْم الجلوس.

النقر على أيقونة الثانوية العامة.

كتابة اسم الطالب كما هو مدون في شهادة الميلاد.

الضغط على زر بحث عن أرقام الجلوس.

سوف يظهر للطالب رَقَم الجلوس الخاص به.

الاستعلام عن أرقام جلوس التاسع اليمن 2024

مكنت الإدارة العامة للاختبارات الطلاب والطالبات في الصف التاسع الحصول على أرقام الجلوس إلكترونيًا عن طريق التالي:

أدخل على موقع الإدارة العامة للاختبارات.

اختر الصفحة الرئيسية.

الضغط على زر (أرقام الجلوس).

اختر (تاسع).

أدخل الاسم.

الضغط على (البحث عن رَقَم الجلوس).

يجب العمل التأكد من صحة البيانات المسجلة الخاصة بالاسم، أي التأكد من المسافات بين كل كلمة والأخري والحروف والهمزات.