“هبوط مفاجئ” أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 15 مارس 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 15 مارس 2024، انخفاضاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم وذلك بسبب التقلبات الاقتصادية والتحركات العالمية والتي لها سبباً رئيسياً في تغيير سعر من وقت إلى آخر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اسعار الذهب في مصر اليوم ….

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 15 مارس 2024

حيث يبحث عدد كبير من المستثمرين عن أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 15 مارس 2024، والتي قد تكون محور اهتمام وبحث الملايين من المواطنين كون الذهب من أهم الاستثمارات التي يحرص المستثمر على شرائها ومتابعة سعرها للربح منه وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

جرام الذهب عيار 24 سجل 3297 جنيه للبيع ، و3354 للشراء.

جرام الذهب عيار 21 سجل 2885 للبيع، وسجل 2935 للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 2473 جنيه للبيع، و 2526 للشراء.

أما عن سعر الجنيه الذهب فجاء 23080 جنيه للبيع، و 23480 للشراء.

اسعار الذهب حسب منصة “أي صاغة”

فيما أعلنت منصة أي صاغة عن أسعار الذهب اليوم الموافق الجمعة 15 مارس 2024، والتي جاءت كالتالي:

جرام الذهب عيار 24 سجل 3366 جنيه.

جرام الذهب عيار 21 فقد سجل 2945 جنيه.

جرام الذهب عيار 18 سجل 2524 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 14 سجل 1964 جنيه.

وأخيراً جاء سعر الجنيه الذهب 23560 جنيه.

سبب تراجع أسعار الذهب في مصر

يتسبب تراجع سعر الدولار في تراجع اسعار الذهب وهذا وهذا ما يجعل المستثمرين يتجهون إلى شراء الذهب، وتوقع عدد كبير من الخبراء أن تشهد أسواق الذهب حركة نشيطة خلال الأيام المقبلة، هذا مع استمرار تراجع سعر الدولار وتأثيره على أسعار الذهب.