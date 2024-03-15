بضغطة واحدة سحرية.. استقبل جميع قنوات النايل سات الجديدة 2024 أخبار ودراما ومسلسلات رمضان وطبخ وترفيهي ورياضي

قنوات النايل سات، تقوم بنقل العديد من المحتوى المميز التي يبحث عنه ملايين الجماهير في مختلف دول العالم، إضافة إلى أن محتواها يتمثل في الدراما والمسلسلات الرمضانية وبرامج الطبخ والأخبار والرياضة، وغيرها من المحتوى الأخرى التي تقوم قنوات النايل سات بنقله، إضافة إلى إمكانية القيام بالتعرف على ترددها الجديد، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قنوات النايل سات

من أبرز التردد الخاص بقنوات النايل سات، ما جاء على النحو الأتي:-

التردد الخاص بالقناة يكون 12341.

القمر الصناعي هو النايل سات.

معدل الترميز للقناة يكون 27500.

استقطاب القناة فهو عمودي.

تردد أخر لقنوات النايل سات

ويمكن التعرف على تردد جديد لقنوات النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

التردد هو 11000.

معدل الترميز لقنوات النايل سات 27500.

استقطاب القناة يكون عمودي.

تردد قنوات الأخبار على النايل سات

وهناك العديد من قنوات الأخبار المتواجدة على النايل سات، ومن بينها التردد الأتي:-

التردد الخاص بقنوات الأخبار يكون 11747.

معدل ترميز قنوات الأخبار نايل سات 27500.

استقطاب قنوات الأخبار يكون عمودي.

تردد قنوات النايل سات دراما

ويمكن مشاهدة قنوات النايل سات للدراما، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-