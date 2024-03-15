دعاء أول جمعة في رمضان 2024.. الورد والدعاء المستجاب

تصدر دعاء أول جمعة في رمضان 2024 محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حيث بدأت أول ليلة جمعة في رمضان، والتي يكثر فيها الدعاء نظرًا لما لهذا اليوم من مكانة دينية، يعتبر يوم الجمعة هو أحب الأيام وأقربها إلى الله تعالى، حيث جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ” (رواه مسلم).

بعض صيغ الدعاء أول جمعة في رمضان 2024 مكتوبة

وفي هذا السياق، يعرض البديل بعض الصيغ لدعاء أول جمعة في رمضان 2024، والذي يوافق اليوم الخامس من الشهر الكريم، يرجى ملاحظة أنه لا توجد أدعية ثابتة لدعاء الجمعة الأولى في رمضان 2024، ولكن هناك بعض الأدعية التي يمكن ترديدها والتضرع بها إلى الله سبحانه وتعالى خلال الشهر.

من صيغ دعاء الجمعة الأولى في رمضان 2024 أيضا

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

“اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

اللهم، لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت، سبحانك لا إله إلا أنت، أسألك إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء، سبحانك، اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

يُمكن ترديد دعاء أول جمعة في رمضان 2024 على النحو التالي:

“اللهمّ، إنا نسألك في يوم الجمعة أدعيةً مُستجابة، وذنوبًا تُغفر، وحاجاتٍ تُقضى، اللهمّ اغفر لنا وارحمنا، واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جمعة طيبة تُطيب بها أحوالنا وتسر بها أنفسنا.

اللهم، ارزقنا قلوبًا تفيض بحبك، ونعمًا تدوم بفضلك، وأرواحًا تهوى طاعتك، ولسانًا لا يملّ من ذكرك، يا رب العالمين.

اللهم، إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك، سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك، سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك.

اللهم، ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

اللهم، ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا، اللهم، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

اللهم، إني أسألك أن تسامحني وترحمني، وتجعلني بقسمك راضيًا قانعًا وفي جميع الأحوال متواضعًا.

اللهم، وأسألك سؤالًا من اشتدت فاقته، وأنزلته بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

اللهم، نسألك علمًا نافعًا، وقلبًا خاشعًا، ولسانًا ذاكرًا، وعملًا صالحًا، وقبولا للطاعات.

اللهم، ارحمنا برحمتك، واهدنا بهدايتك، وانصرنا بنصرك، وعافنا بعافيتك.

اللهم، اجعل هذا الشهر الكريم شهرًا مباركًا على المسلمين في كل مكان، اجعله شهر الغفران والرحمة والعتق من النار، اجعلنا من الفائزين فيه بعتقك ورضوانك.

اللهم، اجعلنا من الذين يتلون كتابك ويعملون بتعاليمه، واجعلنا من الذين يصومون نهاره ويقومون ليله بإخلاص وتقوى، اجعلنا من الذين يبذلون في هذا الشهر من الصدقات والأعمال الصالحة.

اللهم، اجعلنا من الذين يبتغون ليلة القدر ويتعبدون فيها بإخلاص وتضرع، اجعل لنا في هذا الشهر فرحة وسعادة وتقرّبًا إليك.

اللهم، اجعل هذا الشهر شهرًا يغيّر حياتنا إلى الأفضل، اجعلنا نتوب إليك ونستغفرك، ونقوم بالأعمال الصالحة التي ترضيك.

اللهم، اجعلنا من الذين يغفرون ويصفحون، ويتصدقون ويحسنون صلتهم بأهلهم وجيرانهم.

دعاء أول جمعة في رمضان 2024 لك ولجميع المسلمين والمستضعفين

اللهم، اجعل هذا الشهر شهرًا يعيد على الأمة الإسلامية العزة والكرامة، اجعله شهر النصر والتحرير للمستضعفين، اجعلنا من الذين يعملون لخدمة الإسلام والمسلمين ويسعون لرفعتهم.

اللهم، اجعل هذا الشهر شهرًا يعم السلام والمحبة في قلوب المسلمين والبشرية جمعاء، اجعله شهرًا يجمع القلوب ويزيل الفتن والنزاعات.

اللهم، اجعل هذا الشهر بداية خير وبركة لنا وللعالم أجمع، اجعله شهرًا مفتاحًا لتحقيق الأماني والطموحات، اللهم، تقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا ذنوبنا. إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم، لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت، سبحانك لا إله إلا أنت، أسألك إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء، سبحانك، اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.

اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

“اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.