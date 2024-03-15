شروط منحة البطالة في الجزائر وخطوات التقديم والمستندات المطلوبة 2024

شروط منحة البطالة في الجزائر، التي أصبحت محل اهتمام الكثير وذلك نظرًا للأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد مع غلاء الأسعار، وقد قدمت الحكومة الجزائرية برئاسة عبد المجيد تبون منحة البطالة لتقديم الدعم المادي لإعالة الأسر الأكثر احتياجًا، وتقدم المنحة لمعيل الأسرة، حيث أنها لا تقتصر علي الرجال فقط وإنما علي السيدات المطلقات والأرامل، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف علي كافة الشروط المطلوبة للتقديم في المنحة بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للتقديم مع خطوات التسجيل داخل المنحة.

شروط منحة البطالة في الجزائر

يجب أن يكون المتقدم للمنحة ذو جنسية جزائرية الجنسية.

يشترط أن يكون من المقيمين الدائمين داخل الجزائر.

ويجب أن يكون مسجلًا في الوكالة الوطنية للتشغيل.

ينبغي أن يكون عمر المتقدم من 19 إلي 40 عامًا.

يشترط أن يكون لدي المتقدم حساب بنكي ساري.

يَجِبُ ألاّ يكون المتقدم عامًلا في أي من قطاعات الدولة.

لا يسمح للطلاب التسجيل في المنحة.

يشترط علي المتقدم للمنحة أن يكون قد أدي واجبة تجاه الخدمة الوطنية

يشترط أن لا يكون لديه مصدر للدخل.

ينبغي ألا يكون من المستفادين من أي برنامَج من برامج الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية.

المستندات المطلوبة لمنحة البطالة في الجزائر

نسخه من الهُوِيَّة الوطنية للمتقدم.

تقديم ورقة طلب مكتوبة للحصول علي المنحة.

صك عائلي أو صورتين من شهادة الأسرة.

2 صورة شمسية للمتقدم.

صك بريدي.

نسخة من شهادة التأهيل أو المؤهل الدراسي سواء دبلوم التكوين المهني أو مؤهل جامعي أو غيرها.

طريقة التسجيل في منحة البطالة