مُفاجأة في البورصة: لا تأثير للتعويم على الرغم من تذبذبات حادة!

في جلسة التداول الأخيرة على البورصة المصرية، شهدت المؤشرات ارتفاعا جماعيا، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، في حين شهدت عمليات بيع من قبل المتعاملين العرب والأجانب، ورغم التذبذبات، تجاوزت قيم التداولات حاجز 4.5 مليار جنيه، مع زيادة في رأس المال السوقي بمقدار 15 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.065 تريليون جنيه.

ارتفاع المؤشرات

مؤشر إيجي إكس 30: ارتفع بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 31316 نقطة، معبرا عن ثقة المتعاملين في الأسهم القيادية.

مؤشر إيجي إكس 30،محدد الأوزان: شهد ارتفاعاً بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38215 نقطة، مع توزيعات متوازنة للأوزان بين الأسهم.

مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي: قفز بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13345 نقطة، مما يعكس التفاؤل بالعائدات الإجمالية للأسهم.

تحليل حنان رمسيس خبيرة أسواق المال لمؤشرات البورصة

تشير حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال بالبورصة المصرية إن جلسة نهاية الأسبوع أنهت على تذبذب مثل جميع جلسات الاسبوع ولكنها استردت ١٥ مليار جنيه من الخسائر السابقة مع الاستمرار في التذبذبات.

وقالت أن هذا الارتفاع جاء رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد، مما يدل على الثقة المتجددة في السوق المصرية من قبل المستثمرين المحليين.

وقالت إن المؤسسات هي من استفادت استفادة كبيرة بالتعويم أكثر من الأفراد حيث ان الافراد لم يستطيعوا ان يحققوا مكاسب رغم اختلاف سعر الجنيه مقابل الدولار مؤخرا، وتمنت أن تكون المؤشرات في المنطقة الخضراء وأن يعم الخير على الجميع في شهر الخير بإذن الله.

تظل البورصة المصرية محط أنظار المتداولين والمستثمرين، حيث يتابعون عن كثب تطورات الأسواق ويستفيدون من الفرص الاستثمارية المتاحة، ومع النظر إلى المخاطر المحتملة، فإن الثقة المستمرة في السوق تعكس إيمانا بإمكانيات الاستثمار في القطاع المصري.