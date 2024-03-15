ثورة في عالم السيارات: سيارة MG الجديدة بالشاحن تُبهر الجميع بسعرها وميزاتها!

ما زال عالم السيارات في تطور مستمر حتى وصل ذلك التطور إلى أن أصبحت تدار السيارات بواسطة الكهرباء عن طريق شاحن، ومنذ أن تم الإعلان عن تلك السيارة وبدء الكثير يبحث ويتساءل عن مواصفات تلك السيارة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، معاها شاحن شاهد أصغر سيارة MG لن تصدق سعرها.

مواصفات سيارة Ev comet

تعد سيارة Ev comet واحدة من آخر إصدارات شركة MG، وسوف نوضح مواصفاتها فيما يلي:

حيث أن من أول مواصفات تلك السيارة أنها تأتي بشاحن كهربائي ذات قوة جبارة تصل إلى ٧،٤ كيلو وات.

كما تتميز أيضاً تلك السيارة بأنه يمكنك شحنها في وقت قصير جداً في وقت أقل من ٣،٥ حتى يتم شحنها بالكامل.

كما تتميز أيضاً بأنها ذات شكل شيك وأنيق وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق.

وتحتوي أيضاً تلك السيارة على معالج من نوع led من الأمام والخلف.

أما عن عجلاتها فهي مصنوعة من الالمونيوم الأنيقة بمقاس حوالي ١٢ بوصة.

كما تحتوي أيضاً على دعامات ماكفرسون من الأمام.

أما عن سعة وقوة هذه السيارة فهي تأتي بقوة ١٧،٣ كيلو وات في الساعة.

وتصل قوة هذه السيارة نحو ٤٢ حصان حوالي ١١٠ نيوتن متر، بينما تصل سرعتها القصوى حوالي ١٠٠ كيلو متر في الساعة.

ومن أهم مميزاتها أيضاً أنها تعد واحدة من السيارات الصديقة للبيئة وذلك لأنها لا تؤدي إلى تلوث الهواء نتيجة عوادم السيارات الآخرة.

سعر سيارة Ev comet

بعد معرفة مواصفات ومميزات تلك السيارة الرائعة يرغب الكثير من الناس الراغبين في شراء سيارة بسعر مناسب في معرفة سعر تلك السيارة، وهي كما يلي: