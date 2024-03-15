اندرويد ١٤ يصل هواتف شاومي مع مزايا مذهلة لم يسبق لها مثيل!

منذ شهر أكتوبر الماضي قامت شركة شاومي الصينية بالإعلان عن إطلاقها لنظام التشغيل الجديد Hyperos ليكون بديلا عن نظام التشغيل القديم Miui, ومنذ ذلك الإعلان وبدأ الكثير يتساءل عن مميزات ذلك النظام الجديد، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بمزايا مذهلة اندرويد ١٤ يصل هواتف شاومي مع التحديث الجديد.

مميزات نظام التشغيل الجديد Hyperos

بعد البحث المتكرر لمعرفة تفاصيل ومميزات نظام التشغيل الجديد الذي أعلنت عنه شركة شاومي سوف نعرض لكم الآن أهم وأبرز مميزاته فيما يلي:

وأول تلك المميزات أنه يجعل الهاتف يعمل بشكل أسرع عن النظام القديم.

كما يحرص أيضاً ذلك النظام على تحسين قدرة وكفاءة الهاتف إلى الأحسن.

بل وهو يساعم أيضاً على تشغيل التطبيقات بشكل أسرع من النظام السابق.

بالإضافة أيضاً إلى أن ذلك النظام مزودا بميزة العمل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

أي يمكنك من خلال ذلك النظام أن تقوم باستخراج النص المكتوب من الصورة، بل ويمكنك أيضا من تحويل الشعارات إلى رسومات.

وأيضا هذا النظام مزودا بميزة Xiaomi و Hypermind ، وهي ميزة تجعل كاميرا الهاتف الخلفية كاميرا ويب.

، وهي ميزة تجعل كاميرا الهاتف الخلفية كاميرا ويب. كما تمكنك أيضاً هذه الميزة من ذلك النظام من إمكانية مشاركة بيانات الهاتف الخاص بك مع الآخرين بل وتلقي أيضاً الاشعارات.

كما يعمل أيضاً ذلك النظام على التحكم في شاشة القفل، والتحكم أيضا في بعض التطبيقات الموجودة على الهاتف الحامل لذلك التطبيق.

وليس ذلك فحسب بل يعمل ذلك النظام أيضاً على تحديث وترقية نظام التشغيل أندرويد ١٤.

ومن المتوقع أيضاً أن يكتسب ذلك التطبيق شعبية كبيرة من المستخدمين له في الهند وباقي الدول الأخرى.

كما يتوقع أيضاً أن يكون هو نظام التشغيل الأساسي لكثير من أنواع الهواتف الأخرى.

الهواتف المستقبلة لنظام التشغيل الجديد Hyperos