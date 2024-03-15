تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024 عيش اللحظة مع لولو بدون انقطاع

أخذت قناة وناسة أطفال شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة من خلال المحتوى المميز التي تقوم القناة بتقديمه على مدار الساعة وأمام جميع الأطفال من مختلف الأعمار، إضافة إلى نقلها لمغامرات لولو والنونو الصغير، وكما أن البعض يتساءل عن ترددها الجديد، التي نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة نايل سات

يمكن استقبال قناة وناسة أطفال لمشاهدة الأفلام والبرامج الكرتونية المميزة، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:

القناة تردد ها: 11470.



القمر الصناعي لقناة وناسة: نايل سات .

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة عرب سات

ويسهل القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أفطال على الأقمار الصناعية العرب سات، كما في البيانات الأتيه:

القمر الصناعي للقناة: عرب سات.

التردد هو: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية وطريقة ضبط تردد قناة وناسه للأطفال الجديد

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما يلي:-