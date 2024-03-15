حضري مخبوزات العيد أصابع التمر بالسمسم بمعايير مضبوطة مثل المحلات

تعتبر أصابع التمر بالسمسم من أجمل المخبوزات التي تقدم في عيد الفطر المبارك، وتتميز بقوامها الدائب اللذيذ الذي يجعل الناس يقبلون على تناولها، وهي من المخبوزات الناعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لاحتوائها على حشوة التمر اللذيذة التي تعطي لها قيمة غذائية عالية مفيدة لصحة الجسم، ويتم صنعها من مكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ، وسوف نتعرف على طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم بخطوات بسيطة بالمنزل.

مقادير عمل أصابع التمر بالسمسم

سوف نتعرف على بعض المقادير البسيطة التي تساعدنا على عمل مخبوزات ناعمة ولذيذة وهي كما يلي:-

كيلو من الدقيق. كوب من الزبدة. نصف ملعقة صغيرة من المحلب المطحون. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. نصف ملعقة صغيره فانيليا. كوب من الحليب الدافئ للعجن.

الحشو

نصف كيلو من العجوة. ملعقة صغيرة من القرفة. ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع التمر بالسمسم بخطوات سهلة بالمنزل وهي كالتالي:-

نقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة لخليط الدقيق ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط مثل حبات الرمل.

بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب بالتدريج حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.

نغطي العجين ويترك لمدة عشر دقائق حتى يرتاح قليلاً.

طريقة تشكيل أصابع التمر بالسمسم

نحضر سطح متساوي ثم نقوم بفرد العجينة على سطح مستطيل ونتركها جانباً، بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء ونضع به العجوة و القرفة، وملعقة الزبدة ونقلب باستمرار حتى تصبح طرية وناعمة، ثم نقوم بفرد العجوة على شكل مستطيل، ونضع العجوة على العجين ونضغط عليها جيداً، ثم نقوم بلف العجينة على شكل رول طويل الحجم، ثم نحضر طبق السمسم ونرشه على السطح.

نمرر رول العجين على السمسم حتى يلتصق تماماً، ثم نحضر سكينة حادة ونقطع الرول على شكل أصابع متوسطة الحجم، بعد ذلك نقوم بإحضار صينية مدهونة بالزيت ونرص عليها الأصابع ونضعها داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون، ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، بعد ذلك نقوم بتقديمها مع كوب من الشاي وبألف صحة وهنا.