رابط مباشر.. طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يعتبر برنامج تكافل وكرامة من أهم البرامج الاجتماعية الموجودة في مصر، ويتساءل بعض المتقدمين الجدد على طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي كما أنه من الضروري التعرف على الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدي المتقدمين ليتم الموافقة على طلب صرف معاش تكافل وكرامة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

أوضحت الحكومة المصرية أنه يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اتبع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على الرابط .

اختيار الاستعلام على نتيجة القبول من الخيارات الموجودة على الشاشة، بعدها يتم تسجيل البيانات التي يطلبها الموقع.

يتم تسجيل الرقم القومي بالطريقة الصحيحة، والضغط على استعلام سيتم توضيح كافة الأمور الخاصة بك على الشاشة.

ماهي شروط صرف تكافل وكرامة

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة في الاستعلام على راتب معاش تكافل وكرامة يتساءل البعض الذين يرغبون في الانضمام علي الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى المتقدمين، وقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الآتي:

في حين كان المتقدم عامل في أي من الهيئات الحكومية او الخاصة يجب ألا يزيد قيمة التأمين الخاصة به عن 400 جنية.

يجب الا يكون المتقدم مستفيد من أي من المعاشات والتأمين وأيضاً ألا يكون مستفيد من أي مساعدات من الحكومة.

يلزم على الاسرة ان يكون لديها أبناء من عمر يوم الى عمر 18 سنة بحد أقصى.

في حين كان المتقدم مسن من الضروري ألا يقل عمره عن 65 سنة.

في حين كان المتقدم يعاني من أي إعاقة يجب تقديم شهادة الإعاقة مصدقة من مستشفيي حكومية.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024

يمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة بالتقدم للوحدات الاجتماعية التابع محل إقامة المتقدم بالأوراق التالية:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.

2- صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4- صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5- صورة من بطاقة التموين.

6- بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.