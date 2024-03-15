رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 وحقيقة توقف المعاش وانتهاء الدعم

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، والتي توفره الحكومة تسهيلاً على مواطنيها في سد احتياجاتهم الاقتصادية خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم، وسوف نتعرف سويا على أهم المعلومات الخاصة بالدخول على صفحة الرعاية الاجتماعية والإستعلام منها على الاسماء المشمولين بالرعاية والتوافق عليهم من قبل الوزارة، فتابعونا.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أما عن إمكانية الدخول على رابط الاستعلام التي وفرته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فيمكن الاستعلام منه بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الصفحة الرسمية مظلتي

سيظهر لك بعدها العديد من الايقونات، قم من خلالها اختيار “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

بعد الدخول على الصفحة، سيظهر لك العديد من الكشوفات الخاصة بأسماء المشمولين بالرعاية، يمكنك تحميلها بكل سهولة على جهازك الخاص، والبحث منها عن أسمك للتأكد من وجودك ما بين أسماء المشمولين بالرعاية.

إذا لم تجد أسمك من ضمن الأسماء الموجودة في الكشوفات، حينها لا تقلق سوف يتم تحميل المزيد من الكشوفات على الموقع في الأيام القادمة.

آخر موعد لصرف الرعاية الاجتماعية في العراق

من المفترض صرف رواتب الرعاية الاجتماعية التي توفرها وزارة العمل بالعراق بداية من الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وقد حرصت الحكومة على صرف الرعاية لبعض الفئات من المواطنين، مثل الأرامل و المرضى والمسنين، وذلك لكونهم أحق بالرعاية من الفئات الأخرى.

قدمنا لكم من خلال هذه المقالة رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بدولة العراق، كما تعرفنا أيضاً على اخر موعد لصرف المنحة.