“تكافل وكرامة” وزارة تالتضامن تُوضح رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لتكافل وكرامة والشروط الخاصة بالتقديم

بوابة الاستعلام والشكاوي لتكافل وكرامة، ازداد بحث الكثير من المصريين عبر الإنترنت عن بوابة الاستعلام والشكاوي لتكافل وكرامة، وذلك للتعرف من خلاله عن آخر الأخبار المتعلقة بصرف رواتب معاش تكافل وكرامة مع تقديم الشكاوي المختلفة المتعلقة بالمعاش، ولذلك نقدم لك عزيزي القارئ أهم التفاصيل المتعلقة بأخبار صرف رواتب المعاش، بالإضافة إلى التعرف على الرابط الخاص بتكافل وكرامة، فتابعونا.

بوابة الاستعلام والشكاوي لتكافل وكرامة

تستطيع عزيزي المواطن الحاصل على معاش تكافل وكرامة المتوفر من قبل الحكومة المصرية، الحصول على اخر اخبار المعاش مع تقديم الشكاوى المختلفة التي تتعلق بك عند صرف المعاش، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول أولا على الصفحة الرسمية لبوابة الاستعلام والشكاوى لمعاش تكافل وكرامة .

بعد الدخول على الموقع، سوف يطلب منك إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بصاحب المعاش، قم بإدخالها بشكل دقيق.

يمكنك بعد الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع، التعرف على اخر اخبار معاشك الخاص بعد النقر على أيقونة “استعلام”.

كما تستطيع بكل سهولة توضيح الشكوى الخاصة بك، من خلال النقر على أيقونة “تسجيل شكوى”.

بعدها تستطيع التحدث عن المشكلة المتعلقة بك من ناحية صرف راتب المعاش أو ما شابه.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

يوجد بعض الشروط التي وضعتها الحكومة المصرية، فيما يتعلق بالحصول على معاش تكافل وكرامة، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة يعمل بمبلغ تأميني لا يتخطى ال400 جنيه.

أن لا يكون له حصة تأمينية شهرية أو معاش شهري.

أن يكون المتقدم للمعاش لديه أبناء في سن التعليم، وذلك من عمر ست سنوات وحتى 18 سنة.

كما يمكن للمسنين التقدم للحصول على المعاش، وذلك عند تخطيهم لعمر ال65 عام.

قدمنا لكم من خلال هذه المقالة طريقة الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوي لتكافل وكرامة، كذلك أهم الشروط التي يجب أن تتوافر للحصول على المعاش.