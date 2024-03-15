ثبت الآن.. تردد قناة أم بي سي مصر MBC Masr الجديد وتابع برامج ومسلسلات رمضان 2024

تعتبر قناة MBC مصر من بين القنوات السعودية التي تعرض مجموعة واسعة من الأعمال العربية والسعودية؛ وبفضل محتواها المتنوع، تحتل مكانة بارزة كواحدة من أكبر القنوات في العالم العربي. حالياً، يتم التركيز على البحث عن التردد الجديد لها لضمان استقبال المسلسلات والبرامج الجديدة التي سيتم عرضها خلال الشهر المبارك.

تردد قناة أم بي سي مصر MBC Masr الجديد

تعمل قناة MBC مصر على تقديم مجموعة متنوعة ومشوقة من المسلسلات الدرامية، بما في ذلك الأعمال التاريخية، والدرامية، والكوميدية، والاجتماعية، وتشارك في سباق البرامج الرمضانية لعام 2024؛ إذا كنت تبحث عن تردد القناة، فيمكنك متابعتها على النايل سات عبر التردد التالي:

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ⅚

عامل الاستقطاب: عمودي

كما تتوفر القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الآن تثبيت تردد قناة MBC مصر على عرب سات:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الاستقطاب: عمودي

خطوات استقبال قناة أم بي سي مصر

لكي تقوم بتنزيل قناة MBC مصر على التلفاز، يمكنك اتباع الخطوات التالية بعناية: