جايلك فلوس تاني قبل العيد.. موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة في هذا الموعد

حقيقة زيادة معاشات ابريل، جاء قرار من السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي عن زيادة المعاشات خلال شهر مارس، فما هي حقيقة زيادة معاشات ابريل؟، وهل هذه الزيادة ستكون لجميع رواتب المعاشات المختلفة، أم ستكون لمعاشات تكافل وكرامة فقط؟، وما هي نسبة هذه الزيادة عن الراتب الأساسي للمعاش، ولذلك سنقدم لك عزيزي القارئ من خلال السطور التالية جميع المعلومات المتعلقة بهذا الأمر، فتابعونا.

حقيقة زيادة معاشات ابريل

صدر من قبل قرار من الحكومة المصرية بزبادة معاشات شهر مارس وهو الشهر الجاري، وقد كانت الزيادة بنسبة 15% من قيمة الراتب الأساسي، وقد جاء هذا القرار تضامناً مع حلول شهر رمضان المبارك والذي وافق 11/3/2024.

أما عن إجابة سؤالنا الأساسي لزيادة معاشات ابريل فلا يوجد صحة لذلك الحديث وأن الزيادة كانت في أول أيام شهر مارس كما وضحنا لكم في السطور السابقة، كما قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتسهيل على المواطنين في التعرف على اخبار زيادة المعاش من خلال موقعها الإلكتروني الذي تستطيع الدخول عليه بكل سهولة من هنا.

الأماكن التي سيصرف بها المعاش

كما تستطيع هذه المواطن صرف راتب المعاش الخاص بك من خلال إحدى الأماكن الحكومية المختلفة، والتي وفرتها الحكومة المصرية في جميع محافظات الجمهورية، ومن ضمن هذه الأماكن ما يلي:

تستطيع صرف رواتب المعاشات من خلال نوافذ البريد المصري.

كما يمكن صرفها أيضا من خلال أحد البنوك الحكومة المختلفة.

يمكن صرف راتب المعاش من أحد المحافظ الإلكترونية أو من خلال بنك ناصر الاجتماعى.

قدمنا لكم من خلال هذه المقالة حقيقة زيادة معاشات شهر ابريل في شهر رمضان الكريم.