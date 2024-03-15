“فرحي أولادك يا ست الكل” ضبط تردد قناة ماجد للأطفال 2024 على النايل سات

تبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة ماجد الجديد، حيث أنها من أهم قنوات الأطفال التي تقدم محتوى مناسب وهادف لجميع الأطفال، كما أنها تحرص على تقديم مسلسلات كرتونية تعليمية، ولذلك سنقدم لك عزيزي القارئ أحدث الترددات التي قامت القناة بتحديثها على قمر النايل سات والعرب سات وسهيل سات، فتابعونا.

تردد قناة ماجد الجديد

يعد تردد قناة ماجد الجديد واحد من أهم القنوات التابعة لشركات أبوظبي للإعلام، ومن أهم ما يميز القناة هي تقديمها لمحتوى ديني وتربوي وثقافي للأطفال، كما أن القناة تحرص على تنمية مهارات الأطفال عن طريق الرسوم المتحركة التي تجذب الأطفال.

قامت قناة ماجد للكرتون بتحديث تردداتها على قمر النايل سات والعرب سات، وذلك لتقديم القناة بأحدث جودة لها، ويمكن تحميل القناة من خلال ضبط الترددات التالية:

تردد قناة ماجد الجديد عبر النايل سات

أما عن أحدث ترددات قناة ماجد على قمر النايل سات، فتكون على النحو التالي:

تردد القناة هو 11411.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب هو عمودي.

تردد قناة ماجد عبر العرب سات

أما إذا كنت ترغب لتحميل قناة ماجد للأطفال عبر قمر العرب سات، فيمكنك ضبط جهازك على الترددات التالية:

التردد هو 11804.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

تردد آخر لقناة ماجد على قمر سهيل سات

التردد هو 12226.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

قدمنا لكم من خلال هذه المقالة تردد قناة ماجد الجديد، وذلك على قمر النايل سات والعرب سات وسهيل سات.