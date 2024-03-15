“تكافل وكرامة” بوابة الاستعلام والشكاوي لتكافل وكرامة وأهم المميزات التي تقدمها للمستفيدين

بوابة الإستعلام والشكاوي لتكافل وكرامة، يبحث الكثيرون من المستفيدين لمعاش تكافل وكرامة على بوابة الإستعلام والشكاوي لتكافل وكرامة، حيث أن الدولة قامت بتوفير هذا المعاش للأسر الفقيرة تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك لمساعدة هذه الأسر على الدعم والحصول على حياة كريمة من خلال زيادة الدخل الخاص بهم، وقد وفرت الوزارة طريقة الإستعلام عن المعاش من خلال الصفحة الرسمية التابعة لها، والتي سنتعرف عليها بشكل مفصل.

بوابة الإستعلام والشكاوي لتكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بتوفير موقع خاص بها عبر الإنترنت، من خلاله يستطيع أصحاب معاشات تكافل وكرامة الإستعلام عن راتب المعاش الخاص بهم، أو حتى تقديم أي من الشكاوي المختلفة، ويمكنك ذلك عزيزي القارئ بكل سهولة من إتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوي لتكافل وكرامة .

يتم بعد ذلك إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش.

إذا كنت تريد التعرف على نتيجة التقدم للمعاش، كل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة استعلام.

إذا كنت تريد تقديم شكوى ما، فيمكنك ذلك من خلال النقر على تسجيل شكوى

أخيراً سوف يظهر لك جميع المعلومات الخاصة بصاحب المعاش التي تم إدخال الرقم القومي الخاص به.

المميزات التي تقدمها وزارة التضامن الإجتماعي للمستفيدين

يتم الإستفادة من معاش تكافل وكرامة على النحو التالي:

الإستفادة بالدعم النقدي التي تقدمه الحكومة المصرية للأسر الفقيرة المستفيدة بهذا المعاش.

الإستفادة بخدمات التأمين الصحي المجاني.

الدعم المقدم للأطفال في المدارس بجانب الدعم لهم عند الدخول للجامعة.

دعم الأسر الحاصلة على معاش تكافل وكرامة من خلال تزويدهم باحتياجاتهم المختلفة لبدء مشروع صغير.

قدمنا لكم من خلال هذه المقالة كيفية الدخول على بوابة الإستعلام والشكاوي لتكافل وكرامة، وكذلك الإمتيازات التي تمنحها وزارة التضامن لأصحاب المعاشات.